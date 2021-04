Lunedì scorso Madame ha confermato i rumor di una presunta amicizia tra lei e Sangiovanni pubblicando un ritratto che ha fatto del cantante di Amici. I due artisti infatti si conoscono da prima che lui entrasse nella scuola di Maria de Filippi.

A spiegare che rapporto c’è tra Giovanni e la cantante di Sanremo c’ha pensato la madre di lui in un’intervista rilasciata a Di Più.

“Mio figlio si è calmato mettendosi a scrivere le canzoni che ora sentite ad Amici e tante altre che ancora ha nei cassetti della sua cameretta. Lasciare che la rabbia si riversasse sui fogli lo ha guarito, lo ha cambiato, al punto da attirare l’attenzione di una grande casa discografica, la Sugar di Caterina Caselli, che gli ha fatto incidere due brani: Non + e Parano!a, usciti tra maggio e giugno dell’anno scorso.

“Quando è stato ammesso ad Amici, mio marito e io siamo andati a parlare con i professori. Giovanni frequentava il quarto anno del liceo linguistico, abbiamo chiesto se perdere un anno avrebbe comportato qualche problema e ci hanno risposto che un’occasione del genere era meglio non farsela scappare. Suo padre e io speriamo solo che vada tutto bene, che non resti deluso.

Noi temiamo che tutto, con la stessa velocità con cui è iniziato, possa finire. Il mondo dello spettacolo ci fa paura, temiamo che Giovanni possa avere difficoltà a metabolizzare una delusione e soffrire come già in passato, alle scuole medie, ha sofferto per colpa della scuola e dei professori che lo avevano preso di mira”.