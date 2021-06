Sangiovanni è stato chiaro nella sua Malibu, hit dedicata a Giulia Stabile, cantando che ad entrambi piace giocare e fare le marachelle quando bisticciano e così hanno fatto anche su Vanity Fair che ha regalato ai due la prima copertina di coppia.

“Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra“, ha dichiarato la vincitrice di Amici, “Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini“, ha aggiunto Sangiovanni.

19 anni lui, 18 anni lei, 1,5 milioni di follower a testa su Instagram e icone per i giovanissimi nonché rappresentanti ufficiali della Generazione-Z.

I due condividono anche un passato simile: lei martoriata dalle bulle che le facevano bodyshaming e la prendevano in giro, lui soffocato da un ambiente che lo voleva uguale a tutti gli altri. Entrambi hanno avuto problemi a scuola ed entrambi hanno trovato rifugio e libero sfogo nell’arte: lei danzano, lui cantando.

“Vorrei leggi più inclusive per chi è considerato diverso e sbagliato quando ognuno è solo normale e speciale nella propria unicità” – ha confessato Sangiovanni – “Penso alle minoranze di popoli dentro un altro popolo, alle discriminazioni razziali e all’esclusione sociale, a chi giudica ancora il mondo LGBT, alle persone con problemi mentali, ai disabili, agli altri che come noi fanno lavori non usuali. Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura. Non saprei come risolverla altrimenti“.

Faccio coming out: a me piacciono molto, aiuto.

Sangiovanni e Giulia Stabile su Vanity Fair