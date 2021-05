Sangiovanni è arrivato ad Amici grazie a Madame, che l’ha notato e fatto conoscere al noto produttore discografico Falso Nueve, che l’ha spronato e spinto a sostenere il provino per la scuola di Maria De Filippi.

Come la storia ci ha insegnato, il provino è andato bene, Sangiovanni è entrato nella scuola di Amici ed ha pure vinto il girone del canto, classificandosi secondo dietro la fidanzata Giulia Stabile.

A svelare lo zampino di Falso Nueve è stata Madame su Twitter, quando ha specificato che tipo di rapporto ci fosse fra lei e Sangiovanni: “Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza” – ha confessato Madame – “Ho capito subito e l’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è raccomandato. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!”.

Falso Nueve nel team di Sangiovanni, in passato ha partecipato ad X Factor nel team di Arisa

Ma chi è Falso Nueve? Il vero nome è Fabio Rinaldi ed al momento è un produttore della casa discografica Sugar. Anni fa, nel lontano 2012, ha partecipato insieme alla sorella Manuela Rinaldi ad X Factor proponendosi come il duo Freres Chaos.

I Freres Chaos entrarono nel talent nel team di Arisa e vennero eliminati proprio da Simona Ventura, che pochi secondi dopo si è beccata del “sei falsa Simona c**o è la verità” da parte della cantante. Perché sì, Super Simo e Rosalba Pippa hanno litigato in diretta tv proprio per l’eliminazione dei Freres Chaos, ovvero di Fabio Rinaldi, ora per tutti Falso Nueve.

Ecco il video incriminato: