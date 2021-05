Sangiovanni ed Aka7even hanno un sogno in comune (probabilmente irrealizzabile, ma mai dire mai): quello di collaborare con Justin Bieber.

I due cantanti reduci da Amici in questi giorni hanno rilasciato svariate interviste ed entrambi, l’uno all’insaputa dell’altro, hanno detto la stessa cosa.

Sangiovanni è stato ospite in radio a RTL 102.5 e Aka7even ha rilasciato un’intervista al portale FanPage; ad entrambi è stato chiesto con chi vorrebbero collaborare in futuro e tutti e due hanno risposto la solita star internazionale: Justin Bieber.

“Duetto dei sogni? Mi piacerebbe uscire dall’Italia: uno dei miei sogni è Justin Bieber, se uno deve sognare, meglio farlo in grande“, ha confessato Aka7even. “Mi piacerebbe tanto collaborate con Jovanotti che per me è l’olimpo della musica italiana per il linguaggio semplice e diretto che ammiro tantissimo. Sul fronte internazionale sicuramente Justin Bieber“, ha invece detto Sangiovanni.

Sangiovanni: “Desidero collaborare con Madame”

Fra le collaborazioni italiane, Sangiovanni ha due nomi con cui vorrebbe collaborare: il già citato Jovanotti e Madame.

“Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica. E poi la trovo fortissima. Sicuramente arriverà qualcosa con Madame. Quando io ho iniziato a fare musica, lei è stata una delle prime persone a credere in me. Mi ha scoperto dal nulla nel mio paesino di Vicenza e mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tantissimo“.

Justin Bieber è in buon compagnia: ieri Miley Cyrus è stata citata da Damiano dei Maneskin come star con cui vorrebbe collaborare.