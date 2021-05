Sangiovanni ha sfiorato la vittoria ad Amici e molti suoi fan sono curiosi di sapere se lo vedremo anche a Sanremo. A questo proposito Claudia Rossi e Andrea Conti gli hanno chiesto se lo vedremo all’Ariston.

“Ho seguito Madame a Sanremo. Se andrei a Sanremo? Quest’anno no, non ci andrò. Poi non lo so, può essere come no in futuro. Ovviamente adesso lavoro su altro. Semplicemente in questo momento ho altri progetti. – ha rivelato a Il Fatto Quotidiano – Non ho la testa di fare il Festival e penso che sia una cosa che si costruisce. Quindi vi dico di no per adesso, non nel 2022”.

Se non lui, sono quasi certo che uno dei ragazzi usciti da Amici 20 andrà al Festival il prossimo febbraio.

L’ex Amico di Maria ha detto la sua anche sui Maneskin all’Eurovision: “Ho seguito la loro vittoria e sono contento per l’Italia. Loro sono molto cool, anche la loro immagine lo è. Per tutta la nazione, per il popolo italiano credo sia stata una gran soddisfazione. Ho visto che pure nel mondo vanno pure bene nella Global chart. Bellissimo vedere degli italiani in vetta a queste classifiche“.

Sangiovanni e l’amicizia con Madame.

“Lei è stata una delle prime persone che ha scoperto il mio talento e ha creduto in me. Avevo questa conoscente, era una sua amica strettissima, che ha sentito il mio primo pezzo registrato nello studio di un amico e ha deciso di portarmi in uno studio a Vincenza. Quel giorno c’era anche Francesca, a sentito il pezzo e poi abbiamo registrato una cosa al volo insieme. – ha dichiarato Sangiovanni a FanPage – Da quel giorno è partita un’amicizia, lei mi ha portato dal suo produttore ed è nato questo rapporto di amicizia e scambi di pensieri, idee e musica. Lei mi ha insegnato tantissime cose. Io avevo veramente appena cominciato, lo facevo da un mese, forse anche meno, quindi è stata una delle prime persone ad aiutarmi e a trasmettermi tutto quello che sa. Penso che sia un genio, lei, mi ha trasmesso tante cose utili per il mio futuro e che fanno parte di quella che è la mia musica”.