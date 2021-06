Sangiovanni e Giulia Stabile sono l’unica coppia nata ad Amici 20 che è sopravvissuta alla fine del programma (Deddy e Rosa mi sentite?). Il cantante sta vivendo un periodo d’oro visto che il suo album continua ad essere il più venduto in Italia e anche per questo è richiestissimo da tutte le radio. E proprio in una radio l’ex amico di Maria ha fatto una confessione sulla sua fidanzata. Ospite di Radio Deejay Sangiovanni ha rivelato quello che Giulia gli diceva in alcune lettere, per sfuggire a microfoni e telecamere.

“Le lettere d’amore per Giulia? Sì ho visto che ne parlano in tanti. Sì è vero che me le scriveva. Perché poi noi avevamo pure i microfoni. Tutto quello che dicevamo veniva ripreso dalla telecamere e i microfoni. Diciamo che era impossibile non farsi sentire. Quindi per evitare che tutti sapessero, mi scriveva delle letterine d’amore. Dentro si dichiarava, in una mi ha detto cosa le facevo provare, quali sentimenti le scatenavo. – riporta www.biccy.it – Ne ha scritte davvero tante. Però ti dico cosa mi diceva in segreto nell’ultima. Parlava di quello che poteva accadere in futuro tra noi fuori dal programma. Non so se io ci potessi essere ancora per lei. Era una bella lettera.

Se c’è stata la lettera del ‘ti vuoi mettere con me’? No quella in particolare non c’è stata. Chi ha chiesto all’altro di stare insieme? No, oddio a me queste cose non piacciono. Nessuno deve chiedere, ma dovrebbe venire tutto naturale. Si dovrebbe decidere in due. Nel nostro caso è successo così, non è stato deciso. Eravamo talmente affini da stare insieme normalmente senza dirlo”.

Due bimbi, quanta tenerezza.



L’unica lettera che Giulia ha letto a Sangiovanni davanti le telecamere.

Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti riflessioni sul futuro! Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi su Italia 1? Guardate QUI 👇 #Amici20 https://t.co/Wrx81wXqCb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 29, 2021

La lettera di Giulia per sangio 🥺💕

Daytime 29/04/21 ore 19.00#amici20 #amemici20 pic.twitter.com/ocBaWv9YZc — Alessia vs sessione estiva 👻 (@louisrainbow01) April 29, 2021