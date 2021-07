Sangiovanni qualche giorno fa è stato ospite di Sofia Viscardi sul canale Venti di YouTube dove ha parlato del suo rapporto con i social, dell’ansia e di quella canzone che si è pentito di aver pubblicato, tanto da esser arrivato a dire: “Avrei voluto fosse cancellata“.

Il cantante al primo posto degli album più venduti nel 2021, ha anche confessato di avere degli hater:

E ancora:

“Se ho degli haters? Sì, ma me ne frego abbastanza, non mi interessano, lasciano il tempo che trovano. Una cosa che mi intriga è sempre capire il perché arrivano a fare una cosa del genere. Una volta che mi dici che non ti piace la mia musica, apprezzo la tua sincerità ma mi chiedo perché, nessuno gli ha chiesto cosa pensasse della mia musica. Questa cosa mi fa riflettere, soprattutto quando fanno affermazioni sulla persona e non sulla musica. Mi intriga sapere e capire cosa ci sia nella loro testa in quel momento”.

Sangiovanni ha poi concluso:

“Sono una persona mega ansiosa. Ho sofferto d’ansia in maniera pesante anni fa, sono andato da psicologi per curarla, ma non ci sono mai riuscito. Però poi fortunatamente con la scrittura ho iniziato un po’ a gestirla. Mi ha aiutato tanto perché ho capito che potevo togliere quello che mi creava ansia dal mio stomaco e metterlo da un’altra parte. Paranoia è un pezzo vecchio e ad oggi non mi appartiene neanche più. […] Quella in realtà eliminarla perché io adesso non farei mai un pezzo così. Ma proprio a livello anche di maturità artistica, cioè come suona, com’è scritto, come melodie. Poi Fabio (il suo manager Falso Nueve, ndr) mi ha convinto a tenerlo, perché mi ha fatto capire che è figo che le persone possano vedere l’evoluzione”.