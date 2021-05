Sangiovanni era tra i favoriti per la vittoria di Amici 20, ma alla fine ad avere la meglio è stata Giulia Stabile. In questo caso però il rosicamento non dovrebbe esserci, visto che la ballerina è anche la fidanzata del secondo classificato. E proprio il cantante di Malibù a FanPage ha svelato come ha preso questo secondo posto.

“No, no, non mi sta stretto il secondo posto, poi c’è Giulia davanti, sono felicissimo, sono veramente contento del percorso fatto. La vittoria è la ciliegina, certo, ma quando ci sono queste esperienze penso che sia più importante il viaggio che l’arrivo, e io ho fatto un viaggio incredibile, soprattutto per me stesso, ma è stato figo, ho fatto grandi cose, ho lavorato e imparato tanto. Non avevo pensato alla vittoria, anzi quando sono uscito ho visto un filmato in cui dicevo che non pensavo neanche di arrivarci alla finale, invece ci sono arrivato, quindi bene così. È stata bellissima anche la finale con lei, sono felicissimo per Giulia.

Poi in ogni caso il programma mi ha dato tantissimo. Sicuramente ad Amici mi sono aperto, poi diciamo che questa timidezza e questa riservatezza la tenevo molto nei rapporti interpersonali, però sul palco, quando facevo la mia musica, mi liberavo di tutta la timidezza che avevo. Questa cosa, ovviamente, l’ho scoperta soprattutto ad Amici, perché non avevo mai cantato davanti a un pubblico. In più la convivenza e il contesto mi hanno aiutato a liberarmi di alcuni pesi, mostrare le mie fragilità, cosa che di solito non voglio fare”.

Non avrà vinto Amici, ma Sangiovanni può festeggiare comunque visti i risultati del suo album, che è primo in classifica.

Sangiovanni e il suo rapporto con Giulia.

“Il nostro rapporto continua, ci siamo visti, siamo stati insieme e cercheremo comunque di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme, appena avremo la possibilità. Sì, eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24 insieme, era una situazione diversa, ora ci dobbiamo abituare, e come dobbiamo abituarci a tante altre situazione così dobbiamo abituarci a questa, che è diversa”.