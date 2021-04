Ieri sera Sangiovanni gridava gay rights da tutti i pori. Il cantante si è presentato sul palco di Amici con uno smalto coloratissimo alle mani (e anche ai piedi), fasciato in un completino rosso di latex che pareva la mia amata Britney Spears in Oops I Did It Again e si è esibito con una versione in salsa LGBT di Felicità, avvolto da mille arcobaleni sullo sfondo.

“Felicità è tenersi la mano andare lontano la felicità

Felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità Ho la pura idea che tra uomini e donne non c’è differenza E vorrei che questa cosa sia condivisa da tutti per girare senza nessun problema

Scendere in piazza gridare che siamo liberi e pure felici Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va Come un pensiero che sa di Felicità Al giorno d’oggi cambiare il pianeta sembra quasi impossibile

Ma se potessi mandare a quel paese chi sta su in politica sarei felice Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va

Come un pensiero che sa di Felicità”.

Non è la prima volta che il 18enne si scaglia contro l’omofobia, visto che il mese scorso (dopo l’aggressione in una stazione metro a Roma) si era augurato un mondo dove due uomini sono liberi di baciarsi in pubblico.

“Felicità” in pieno stile Sangiovanni ORA sul palco della seconda partita! Merita di conquistare il punto per la sua squadra? #Amici20 pic.twitter.com/kbSpsjcUC8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 17, 2021

SANGIO CON LA BANDIERA LGBT. DITEMI SE NON È DA PROTEGGERE QUESTO RAGAZZO. #sangiovanni #Amici20 — simona💘 (@babyxsimo) April 17, 2021

Non mi ricordo se ho già detto che le barre di quell’Lgbt friendly di Sangio mi fanno IMPAZZIRE, ma ripeterlo non guasta 🌈#Amici20 #Amemici20 — Chia © (@Chiara_Bonati) April 17, 2021

Sangiovanni, l’esibizione del 18 aprile.

Il discorso contro i pregiudizi.