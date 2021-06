Il mondo è pieno di idioti e spesso basta poco per suscitare risatine o attirare insulti per strada. Questo è quello che è successo a Sangiovanni che è stato sbeffeggiato da un passante perché era vestito di fucsia (il suo colore preferito). Immaginate cosa sarebbe successo se lo scemo che l’ha attaccato avesse visto due ragazzi per mano.

“Vi racconto cosa mi è successo. Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa ‘ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. E non lo dico perché ci sto male perché queste cose non mi toccano minimamente. Anche perché non darò mai la soddisfazione di vedermi star male e non gliela darò mai vinta, me ne frego abbastanza. Volevo dirvelo solamente per farvi riflettere su quanto in Italia ci sia ancora una forte chiusura mentale e forse non solo nel nostro paese. – ha continuato il cantante di Amici – Non siamo liberi di essere quello che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come vogliamo o di amare chi ci pare senza essere giudicati. Però si può combattere. So che voi siete con me, grazie per il supporto e l’affetto”.

Guardando le nuove generazioni io sono fiducioso che le cose cambieranno in futuro. Solo 20 anni fa era impensabile vedere dei giovani cantanti parlare di omofobia, o così tanti ragazzini interessati alle tematiche vicine alla comunità LGBTQ.

Lo sfogo di Sangiovanni, il filmato.

Non siamo nel 2021, siamo ancora nel Medioevo se una persona deve essere giudicata per il modo in cui si veste. Chi si deve vergognare non è sicuramente Sangiovanni, ma le persone che ancora ragionano così. P.S. E comunque il fucsia è il colore più bello del mondo. — sophia23s (@sophia23s1) June 12, 2021

Il fucsia è proprio sangiovanni per me, non c’è sangiovanni senza fucsia e fucsia senza Sangiovanni. — Giorgia (@Gioo_Gioo00) June 12, 2021