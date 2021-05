Siamo arrivati alla fine di una delle edizioni più fortunate di Amici di Maria De Filippi. La finalissima se la sono giocata i due fidanzatini, Sangiovanni e Giulia Stabile. Forse questo epilogo era prevedibile, ma era anche giusto che tutto finisse in questo modo.

Dopo più di un’ora di sfida tra coreografie e canzoni, ad avere la meglio è stata Giulia, che ha vinto il montepremi di 150.000€.

Il cantante di Lady però torna a casa con il premio della critica. La giuria formata dai giornalisti di siti più o meno noti l’ha fatto trionfare. Tim ha messo a disposizione ben 50.000€ per questo premio.

Chi è Sangiovanni.

Nato a Vicenza, Giovanni Damian ha scelto il suo nome d’arte Sangiovanni giocando con l’appellativo “Santo” visto che gli è sempre stato detto di non avere la faccia da bravo ragazzo. Vive a Vicenza con i genitori, il fratello e la sorella. Compirà 18 anni a gennaio. Ama giocare a tennis. Scrive canzoni da circa un anno. Si è presentato ad “Amici” cantando l’inedito “Guccy Bag”. Giovanni ha scelto il suo nome d’arte perché ha sempre detto di non avere la faccia da Santo, da bravo ragazzo e così ha voluto giocare con questo particolare.

“Amici è stato il primo posto in cui la mia diversità non è stata un peso, ma è stata apprezzata e compresa ed è una cosa che ho sempre sognato perché spesso, nella vita, mi sono sentito inadatto. Devo davvero ringraziare tutti voi. – ha detto il cantante – Ricorderò per tutta la vita questa esperienza, che è stata un turbinio di emozioni”.