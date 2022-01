Sangiovanni a Sanremo 2022 con Farfalle: il significato del brano del cantautore vincitore ‘morale’ di Amici, pronto a stupire tutti.

Chi segue il Festival di Sanremo da qualche anno ricorderà che c’è stato un periodo in cui i vincitori di Amici, quasi in automatico vincevano la successiva kermesse della canzone italiana. O comunque ben figuravano, arrivando nelle prime posizioni. Ad esempio è capitato ad artisti come Marco Carta e Valerio Scanu, incapaci poi di riuscirsi a confermare. Negli ultimi anni questo trend si è bloccato, ma il 2022 potrebbe essere l’anno per rinverdire una vecchia tradizione. Perché tra i concorrenti c’è quel Sangiovanni, vincitore della categoria cantanti nel 2021, che ha infranto ogni record per il talent di Canale 5. E che oggi è a tutti gli effetti un vero Big della nostra musica.

Sangiovanni, Farfalle: il significato

Il brano che Giovanni Pietro presenterà sul palco dell’Ariston nel suo attesissimo debutto s’intitola Farfalle. Una canzone che non ha un genere, come specificato dallo stesso cantautore vicentino.

Microfono cantante

Ma di cosa parla il testo di questo brano, descritto dallo stesso artista come un uptempo che ci farà divertire? Lo ha spiegato Sangiovanni in un’intervista a RaiPlay: “Parla del ritorno a una certa normalità, del prendere aria, di avere un rapporto sano che ti permette di respirare aria pulita“.

Sangiovanni a Sanremo

Nella stessa intervista in cui ha spiegato il significato della sua canzone sanremese, Sangiovanni ha affermato di partecipare al Festival per cantare. E basta. Senza voli pindarici, senza obiettivi prestabiliti, senza caricarsi di pressioni forse eccessive. Al di là di questa modestia e umiltà, vera o presunta, sembra chiaro a tutti che il giovane cantautore vicentino sarà tra gli artisti favoriti di questa edizione del Festival.

Nel 2021 è stato uno degli assoluti mattatori, una sorpresa tra i giovani emergenti insieme all’amica Madame e forse a Blanco, suo rivale in questa kermesse. I numeri parlano chiaro: almeno al televoto potrà contare su un appoggio con pochi eguali tra i concorrenti. Se il brano riuscirà a convincere anche la critica e gli ‘esperti’ della demoscopica, la vittoria potrebbe arrivare senza troppi problemi. E vederlo all’Eurovision, per molti, sarebbe sicuramente un vero successo.

