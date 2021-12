Sangiovanni questa settimana è stato intervistato da Le Iene dove ha avuto l’opportunità di parlare di fluidità, sessualità e amore.

“Il mio stile si può definire fluido perché i vestiti non hanno un genere e gli abiti da donna vanno bene anche per gli uomini. Se sono fluido anche sessualmente? No. Se per strada mi urlano che sono gay mi chiedo che problemi abbiano, non è rispettoso per le persone che amano altre persone del loro stesso sesso. […] Lo smalto lo metto tutti i giorni, anzi, me lo mette mia sorella. E tutti i giorni mi prendono in giro. Mi dicono che lo smalto non è da uomo, non è da etero ed è il degrado dell’Italia. Cosa rispondo? Non rispondo”.

E ancora:

“Alle media sono stato vittima di bullismo, soprattutto da parte di alcuni professori. Ai concerti nessuno mi ha mai fischiato, ma fuori dal concerto uno mi ha inseguito per urlarmi ‘quanto sei brutto’”.

Sangiovanni: “Con Giulia Stabile fedele e monogamo”

Il cantante (che non ha escluso di fare il giudice ad X Factor e di partecipare al Festival di Sanremo “ma solo col pezzo giusto”), ha poi parlato di Giulia Stabile.

“Sono fidanzato con Giulia Stabile da quasi un anno, sono monogamo e fedele: quando ami una persona non c’è bisogno di averne altre. Siamo entrambi gelosi, ma non ci siamo mai controllati il cellulare. Se lo facesse impazzirei, ma non troverebbe cose compromettenti”.

Sangiovanni ha poi distrutto il mito della rockstar sess0 droga e rock and roll: “Fumo zero sigarette, zero canne, faccio zero palestra e su P0rnHub mi bastano cinque minuti“.

La sua musica può non piacere, ma in un mondo come questo, ben venga uno come Sangiovanni.