Quello che doveva essere l’evento benefico del mese si è trasformato in un mezzo disastro. Lunedì sera Aurora Leone e Ciro Priello hanno mosso pesanti accuse contro uno degli organizzatori della Partita del Cuore. Diversi artisti hanno deciso di non scendere più in campo e Luca Pecchini si è dimesso. Nonostante tutto ieri pomeriggio Sandro Giacobbe ha dichiarato di non credere alla versione dei The Jackal. Il co-fondatore della Nazionale Italiana Cantanti intervistato da MOW Magazine ha bollato la storia di Aurora e Ciro come “una bufala”.

“Questa è tutta una bufala per avere più follower. Loro (Aurora Leone e Ciro Priello, ndr) giocavano nella squadra della Ricerca, però, si sono seduti al tavolo della Nazionale Cantanti, per cui, gentilmente, gli è stato fatto notare che quel tavolo non era il loro e sono stati fatti accomodare all’altro tavolo. Si sono seduti e hanno mangiato. Poi, probabilmente, in quella situazione, qualcuno ha pensato di cavalcare l’onda per far scoppiare un po’ di rumore mediatico. È solo una polemica che finirà presto ma sono certo che farà qualche ferito soprattutto fra chi l’ha provocata. Davvero non ci voleva. Come artista, calciatore e appartenente a questa associazione, mi sento davvero offeso. Per una stupidaggine, non si può far scoppiare un caso del genere.

Loro hanno la forza dei follower e stanno facendo un gran tam tam, ma noi abbiamo la nostra storia, con tutte le persone che hanno partecipato, con tutte le donazioni e le persone che abbiamo aiutato… stasera doveva essere la festa dei nostri 40 anni e dei 100 milioni di euro donati in tutto questo tempo e davvero non ci voleva. Io come artista, calciatore e appartenente a questa associazione mi sento davvero offeso. Per una stupidaggine non si può far scoppiare un caso del genere”.

Sandro Giacobbe al centro di una nuova polemica.

Ovviamente le parole del cantautore hanno fatto infuriare moltissimi utenti.

Un tale Sandro Giacobbe che a quanto pare é nella Nazionale cantanti ci fa notare che la discriminazione di genere nel 2021 é una stupidaggine. Forse farebbero meglio a tacere tutti quanti, sicuramente ne uscirebbero più puliti. pic.twitter.com/pphVSnNs7Q — (@sonorolaa) May 25, 2021

Carissimo Sandro Giacobbe, il sessissmo NON È UNA STUPIDAGGINE E Aurora e Ciro non hanno bisogno di mezzucci per esser noti. LORO tesoro mio, sono famosi PER QUELLO CHE FANNO CON IL LORO LAVORO. VERGOGNATI pic.twitter.com/A4k6UC7g6O — Lunatica🌙 (@maleducatah) May 25, 2021