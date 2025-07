Sandro Bazadze conquista l’oro nella sciabola maschile

L’attenzione del mondo della scherma è rivolta ai recenti risultati ai Mondiali in corso a Tbilisi. In particolare, il georgiano Sandro Bazadze ha trionfato nella finale di sciabola maschile, sconfiggendo il francese Jean-Philippe Patrice con un punteggio di 15-9. Con questo trionfo, Bazadze ha ottenuto l’oro, mentre Patrice si è aggiudicato l’argento.

Il podio della sciabola maschile è completato dall’italiano Luca Curatoli e dall’egiziano Ahmed Hesham, entrambi medaglie di bronzo. Curatoli è riuscito a conquistare il terzo posto dopo aver perso in semifinale contro Patrice con un punteggio di 15-13.

Nella categoria del fioretto femminile, è arrivato anche il bronzo per Anna Cristino, la quale, purtroppo, non è riuscita a guadagnarsi un posto in finale, battuta dalla francese Pauline Ranvier con un punteggio di 15-11. In una seconda semifinale, Martina Favaretto ha affrontato l’americana Lee Kiefer, subendo una sconfitta per 15-10, il che le ha permesso di conquistare anche lei la medaglia di bronzo. Kiefer, campionessa olimpica, avanzerà ora alla finale contro Ranvier.

Queste performance hanno messo in evidenza l’ottimo livello di competizione delle atlete italiane, nonostante l’esito sfavorevole in semifinale. L’attenzione ora si sposta verso le prossime sfide in arrivo presso i Mondiali di Tbilisi.