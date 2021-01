L’otto gennaio del 1990 Sandra Milo fu vittima di uno scherzo davvero pesante durante il programma L’Amore è Una Cosa Meravigliosa. Una signora chiamò in diretta per comunicare che il figlio della conduttrice era stato appena ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mandando – ovviamente – nel panico Sandra, che poi fuggì dietro le quinte.

A 30 anni dall’accaduto Sandra Milo ha commentato il video dello scherzo, pubblicato dalla pagina ironica ‘Prossimi Congiunti’ (che vi consiglio di seguire). L’attrice ha rivelato da dove partì la famosissima chiamata.

“Nessun retroscena. Uno scherzo di cattivo gusto fatto da una delle 25 dipendenti degli uffici di un famoso bar di via del corso in Roma, chiuso ormai da anni, e nessuna di loro confessò mai né chiese scusa ma la telefonata (rintracciata dai centralini) partì da lì. Non voglio più parlarne, grazie”.

Un follower della Milo le ha anche detto che quel brutto scherzo è stato forse il primo episodio in cui i telespettatori hanno provato a vendicarsi dei vip in tv. La Milo ha subito risposto dicendo che in realtà il pubblico da sempre ha il vero potere, quello di scegliere cosa guardare.

“Dite che è stato il primo momento in cui il pubblico si è vendicato di una tv tiranna? Ma è il pubblico che detiene il potere e decreta gli ascolti e gli insuccessi o i successi dei programmi. Esiste il telecomando che lascia a voi la scelta di cambiare canale. Nessuno impone niente al pubblico ma propone. Se gli spettatori seguono quelli che lei chiama programmi trash si vede che è ciò che vogliono vedere. L’offerta è varia, sa! Ci sono show diversi dai soliti, ottimi doc e molto altro da guardare. Anche oggi il pubblico ha il potere di decretare successi o insuccessi. Chi fa televisione non sarebbe niente senza il consenso popolare. La scelta finale resta sempre in mano a voi. – ha continuato Sandra Milo – Ci si può impegnare a confezionare programmi di intrattenimento o fare tv alta, di nicchia, per un pubblico di élite ma gli ascolti dipendono sempre dallo spettatore che spesso è molto più intelligente di quanto si creda ed è pronto a recepire programmi innovativi o sperimentali. Per esempio Una pezza di Lundini recentemente ha messo d accordo pubblico e critica e non si può certo dire che sia un programma trash, surreale sì però”.

Sarò una brutta persona, ma “Oddio chi parla? Oddio chi è?” me lo sono rivisto centinaia di volte in questi anni.

