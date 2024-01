Sandra Milo, l’ultima apparizione in tv lo scorso 11 ottobre 2023

Risale allo scorso 11 ottobre del 2023 l’ultima apparizione televisiva di Sandra Milo. L’ha fatta da Caterina Balivo ospite a La Volta Buona. All’epoca ovviamente nessuno si sarebbe potuto immaginare che tre mesi dopo si sarebbe spenta nella sua casa di Roma.

Vi voglio tutti con lei Sandra Milo al nostro trita volte @voltabuonarai a tra pochissimo su @RaiUno twittate con #LaVoltaBuona 💙 pic.twitter.com/Ay1rXjE9J3 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) October 11, 2023

“A marzo ho fatto solo 90 anni, lavoro da più di 70 anni! Ora punto al Leone d’Oro che ho perso per un solo punto“, le sue prime parole a Caterina Balivo. “Sono sempre passata per una tonta perché è sempre stato il personaggio che facevo nei film, così sono passata per tonta anche nella vita anche se non è che mi piacesse molto! Ero ammirata per la bellezza, ma quando iniziavano le conversazioni io venivo sempre ignorata e quando provavo a dire la mia qualcuno mi interrompeva sempre“.

Sandra Milo nel corso della sua ultima intervista televisiva ha poi parlato anche della guerra (che ricorda bene), di sua sorella (“siamo state una famiglia di sole donne, mia nonna, mia madre, mia sorella e io“) e annunciato l’arrivo della sua prima autobiografia (che uscirà a marzo, quindi ormai postuma). “Si intitola La Strega Bambina perché ogni donna è un po’ strega“. Il video completo potete trovarlo premendo qua.