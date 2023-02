SanDisk Ultra 256 GB microSDXC scheda di memoria UHS-I + adattatore, ‎Rosso / Grigio

Descrizione Prodotto

Ideale per smartphone e tablet Android

Le schede SanDisk sono compatibili con smartphone e tablet Android.

Riprendi e archivia più ore in Full HD(2)

Con capacità fino a 1 TB*, puoi archiviare ancora più ore di filmati in Full HD(2) sulla scheda senza problemi di spazio per video, foto, brani musicali, film e altri tipi di file.

Velocità di trasferimento fino a 120 MB/s**

Velocità di trasferimento eccellenti ti consentiranno di trasferire fino a 1.000 foto in un solo minuto(4).

Caricamento app più rapido con prestazioni A1(1)

Con classe A1, la scheda SanDisk Ultra microSD è ottimizzata per le app; offre un avvio più rapido delle app e prestazioni per una migliore esperienza con il tuo smartphone.

App SanDisk Memory Zone per gestire i file

L’app SanDisk Memory Zone consente di visualizzare ed accedere di file presenti nella memoria del telefono. Può inoltre trasferire i file dal tuo dispositivo alla scheda di memoria(3).

Compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0(5)

Utilizzala con il lettore di schede MobileMate USB 3.0 per trasferire rapidamente molti file o per trasferimenti frequenti.

Effettui riprese in 4K?

La scheda SanDisk Extreme microSD consente di riprendere tutti i momenti delle tue avventure senza saltare un fotogramma.

Velocità di scrittura fino a 90 MB/s*

Scatti continui e veloci o video perfetti 4K UHD.

Sufficientemente rapida per seguire l’azione

Soluzione ideale per riprendere avventure, momenti indimenticabili di brevi viaggi o eventi sportivi senza saltare fotogrammi.

SanDisk Ultra microSD

Telefono/tablet

Dispositivi

Telefono/ActCamDrone

Full HD

Qualità Video

Full HD, 4K UHD

Fino a 120 MB/s**

Vel. di lettura

Fino a 160 MB/s(6)

–

Vel. di scrittura

Fino a 90 MB/s(6)

C10, U1, A1

Classe

C10, U3, V30, A2

Telefono/tablet

Dispositivi

Dash cam/security

Full HD

Qualità Video

Full HD, 4K UHD

Fino a 120 MB/s**

Vel. di lettura

Fino a 100 MB/s(7)

–

Vel. di scrittura

Fino a 40 MB/s(7)

C10, U1, A1

Classe

C10, U3, V30

SanDisk Extreme microSD SanDisk High Endurance

* 1MB=1.000.000 di byte. 1GB=1.000.000.000 di byte. 1TB=1.000.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di archiviazione per gli utenti è minore.

** [per 32GB-1TB] Con velocità di lettura fino a 120 MB/s, è progettata con tecnologia proprietaria per ottenere velocità superiori a UHS-I 104 MB/s. È tuttavia necessario utilizzare dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura inferiori. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base

al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

** [per 16GB] Velocità di lettura fino a 98 MB/s; velocità di scrittura inferiore. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

(1) Le prestazioni A1 offrono 1.500 IOPS di lettura, 500 IOPS di scrittura. Sulla base di test interni. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di app e ad altri fattori. (2) Il supporto per i video in Full HD (1.920 x 1.080) può variare in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. Visitare il sito web ufficiale di SanDisk. (3) È necessario scaricare e installare l’applicazione. Visitare il sito web ufficiale di SanDisk. (4) In base a test interni su immagini con dimensioni medie dei file pari a 3,55 MB (fino a 3,7 GB in totale) con lettore USB 3.0. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. (5) Lettore non incluso nella confezione. (6) Per 128GB-1TB: con velocità di lettura fino a 160 MB/s, è progettata con tecnologia proprietaria per ottenere velocità superiori a UHS-I 104 MB/s. È tuttavia necessario utilizzare dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 90 MB/s. (7) Velocità di lettura fino a 100 MB/s, velocità di scrittura fino a 40 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

Ideale per smartphone e tablet Android e fotocamere MIL

Fino a 1 TB di spazio di archiviazione per ore di video full HD

Classe 10 per la registrazione e la riproduzione di video full HD

Velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, che può trasferire fino a 1000 foto al minuto

Caricamento rapido delle app grazie alle prestazioni A1

Con UHS-I, velocità di trasferimento superiori a 104 MB/s sono possibili solo con dispositivi di lettura/scrittura proprietari.