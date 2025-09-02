SanDisk Ultra 1.5TB microSDXC + Adattatore SD, 150MB/s, A1

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 116,25€ – 78,69€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

SanDisk Ultra 1.5TB scheda microSDXC + adattatore SD (per smartphones e Tablet Android, fino a 150 MB/s, Full HD Video, con prestazioni app A1, UHS-I, Class 10, U1)

SanDisk Ultra 1.5TB MicroSDXC con Adattatore SD

Scopri la potenza della scheda SanDisk Ultra microSDXC da 1.5TB, progettata per arricchire l’esperienza dei tuoi smartphone e tablet Android. Con questa scheda, potrai registrare e archiviare un numero incredibile di ore di video in Full HD, permettendoti di avere sempre a portata di mano i tuoi contenuti preferiti.

Con una capacità impressionante, potrai memorizzare una vasta gamma di file: dal tuo catalogo musicale alle foto più belle, fino ai film e ai video che ami. Non dovrai più preoccuparti dello spazio, perché con 1.5TB hai tutto ciò che ti serve!

La scheda offre una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, permettendoti di spostare fino a 1.000 foto in meno di un minuto. Con prestazioni elevate, il tuo tempo sarà ottimizzato, lasciandoti più spazio per la creatività e il divertimento.

Inoltre, la classe A1 rende questa scheda ideale per le app, garantendo tempi di avvio rapidi e un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni.

Ecco alcuni vantaggi pratici della scheda SanDisk Ultra:

Gestisci i tuoi file in modo semplice con l’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store.

Collegala al lettore MobileMate USB 3.0 per trasferimenti veloci di file di grandi dimensioni.

Non aspettare oltre! Potenzia il tuo dispositivo e libera la tua creatività con la scheda SanDisk Ultra da 1.5TB. Acquista ora e inizia a trasformare il tuo modo di registrare e condividere i tuoi momenti speciali!