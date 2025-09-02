SanDisk Ultra 1.5TB microSDXC + Adattatore SD, 150MB/s, A1

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
116,25€ – 78,69€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
SanDisk Ultra 1.5TB scheda microSDXC + adattatore SD (per smartphones e Tablet Android, fino a 150 MB/s, Full HD Video, con prestazioni app A1, UHS-I, Class 10, U1)
SanDisk Ultra 1.5TB MicroSDXC con Adattatore SD
Scopri la potenza della scheda SanDisk Ultra microSDXC da 1.5TB, progettata per arricchire l’esperienza dei tuoi smartphone e tablet Android. Con questa scheda, potrai registrare e archiviare un numero incredibile di ore di video in Full HD, permettendoti di avere sempre a portata di mano i tuoi contenuti preferiti.
Con una capacità impressionante, potrai memorizzare una vasta gamma di file: dal tuo catalogo musicale alle foto più belle, fino ai film e ai video che ami. Non dovrai più preoccuparti dello spazio, perché con 1.5TB hai tutto ciò che ti serve!
La scheda offre una velocità di trasferimento fino a 150 MB/s, permettendoti di spostare fino a 1.000 foto in meno di un minuto. Con prestazioni elevate, il tuo tempo sarà ottimizzato, lasciandoti più spazio per la creatività e il divertimento.
Inoltre, la classe A1 rende questa scheda ideale per le app, garantendo tempi di avvio rapidi e un’esperienza d’uso fluida e senza interruzioni.
Ecco alcuni vantaggi pratici della scheda SanDisk Ultra:
- Gestisci i tuoi file in modo semplice con l’app SanDisk Memory Zone, disponibile nel Google Play Store.
- Collegala al lettore MobileMate USB 3.0 per trasferimenti veloci di file di grandi dimensioni.
Non aspettare oltre! Potenzia il tuo dispositivo e libera la tua creatività con la scheda SanDisk Ultra da 1.5TB. Acquista ora e inizia a trasformare il tuo modo di registrare e condividere i tuoi momenti speciali!
