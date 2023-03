SanDisk Extreme 64 GB scheda di memoria microSDXC e adattatore SD con App performance A2 e Rescue Pro, Rosso Oro

Descrizione Prodotto

Qualità video

Riprendi video ininterrotti in 4K UHD e Full HD(2)

Trasferisci file all’istante

10 volte più velocemente rispetto ai lettori USB 2.0(2) con prestazioni USB 3.0

Riprendi video all’istante

Riprendi video ininterrotti in 4K UHD(2), quando e dove vuoi

Velocità di lettura

Velocità fino a 160 MB/sec* per trasferire i tuoi file senza lunghe attese

Velocità fino a 160 MB/sec* per trasferire file pesanti (o tanti file)

Velocità fino a 160 MB/sec* per trasferire rapidamente i tuoi file

Velocità di scrittura

Velocità fino a 90 MB/sec* per riprendere i movimenti rapidi in dettaglio(9)

Compatto e resistente

Portalo ovunque: resisterà anche a una borsa piena zeppa!

Standard elevati

C10,U3 e V30(5) per foto e video più rapidi. A2 per caricamento veloce delle app

Compatibile con USB 3.0.

Il lettore è compatibile con USB 3.0 e retrocompatibile con USB 2.0.





Ideale per smartphone e tablet Android, action camera e droni

Velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 60 MB/sec per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi

Classe a2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X

Compatibile con microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I e microSDXC UHS-I che supportano i dispositivi host

Temperatura di funzionamento: da -25° a 85 ° C (da -40° a 185 ° F)

Verifica la compatibilità e indicazioni d’istallazione, oppure requisiti sul sito de fabbricante o nel manuale