SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC + adattatore SD fino a 140 MB/s con prestazioni A1 UHS-I Class 10 U1

Descrizione Prodotto

Ideale per smartphone e tablet Android

Le schede microSDHC e microSDXC UHS-I SanDisk Ultra sono compatibili con smartphone e tablet Android.

Riprendi e salva più ore di video in Full HD (4)

Con capacità fino a 1 TB(1), potrai salvare ancora più ore di video in Full HD(4) sulla scheda e avere comunque spazio per video, foto, musica, film e altri file di cui hai bisogno.

Sposta i contenuti rapidamente

Velocità di trasferimento fino a 140 MB/s (2) [64 GB – 128 GB] Questa velocità incredibile ti permetterà di trasferire fino a 1000 foto in un minuto.(6) [32 GB-1 TB]

Carica le app in un lampo-prestazioni di classe A1

La classe A1 indica che microSD SanDisk Ultra è ideale per le app, in quanto garantisce tempi di avvio più rapidi e prestazioni più elevate che migliorano l’esperienza d’uso dello smartphone.

App SanDisk Memory Zone (5)

Disponibile sullo store Google Play, l’app ti permette di visualizzare, accedere ai file del tuo telefono e di eseguirne il backup e trasferirli automaticamente dal dispositivo alla scheda di memoria.

Compatibile con il lettore MobileMate USB 3.0

Il lettore di schede microSD MobileMate USB 3.0 consente di trasferire rapidamente i file di grandi dimensioni e di rendere molto più veloci i trasferimenti frequenti di file (venduto separatamente).

Non tutti i dispositivi supportano i formati di scheda di memoria microSD. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, rivolgersi al produttore del dispositivo.

(1) 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di storage per gli utenti è minore (2) Le velocità variano in base alla capacità. [Per i modelli da 256 GB a 512 GB; 1 TB]: Velocità di lettura fino a 150 MB/s; [Per i modelli da 64 GB a 128 GB]: Velocità di lettura fino a 140 MB/s; unità progettate con tecnologia proprietaria. Per raggiungere velocità superiori a 104 MB/s (UHS-I), è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura inferiori. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. [32 GB]: Velocità di lettura fino a 120 MB/s. Unità progettate con tecnologia proprietaria. Per raggiungere velocità superiori a 104 MB/s (UHS-I), è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura inferiori. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. [16 GB]: Velocità di lettura fino a 98 MB/s; velocità di scrittura inferiore. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base al dispositivo host utilizzato, all’interfaccia, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. (3) Prestazioni A1: 1500 IOPS in lettura, 500 IOPS in scrittura. Prestazioni A2: 4000 IOPS in lettura, 2000 IOPS in scrittura. Dati basati su test interni. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di app e ad altri fattori. (4)Il supporto di video Full HD (1920×1080) e UHD 4K (3840×2160) può variare in base al dispositivo host, agli attributi dei file e ad altri fattori. Consulta la pagina HD sul sito SanDisk. (5) Download e installazione necessari, consulta la pagina relativa a Memory Zone sul sito SanDisk. (6) Dati basati su test interni condotti su immagini con dimensioni del file medie di 3,55 MB (fino a 3,7 GB in totale) con un lettore USB 3.0. I risultati variano in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. (7) Lettore venduto separatamente. (8) Per scheda microSD UHS-I SanDisk Extreme [256 GB-1 TB] Velocità di lettura fino a 190 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Per scheda microSD UHS-I SanDisk Extreme [128 GB]: Velocità di lettura fino a 190 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 90 MB/s. Per scheda microSD UHS-I SanDisk High Endurance: Velocità di trasferimento fino a 100 MB/s; velocità di scrittura fino a 40 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. (9) Per scheda microSD SanDisk High Endurance: Fino a 20.000 ore per le schede da 256 GB; 10.000 ore per le schede da 128 GB; 5.000 ore per le schede da 64 GB; 2.500 ore per le schede da 32 GB. Solo video in Full HD; numero di ore totale inferiore per i video in 4K UHD.

