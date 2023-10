SanDisk 128GB Extreme scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePro Deluxe fino a 190 MB/s con prestazioni app A2 UHS-I Class 10 U3 V30

Descrizione Prodotto

Scheda SanDisk Extreme microSD UHS-I

La scheda di memoria SanDisk Extreme microSDXC ti permette di risparmiare tempo con velocità di lettura fino a 190 MB/s(1), grazie alla tecnologia SanDisk QuickFlow(2). Abbinala al lettore PRO-READER SD e microSD SanDisk Professional per raggiungere velocità elevatissime (venduto separatamente). Con velocità di scrittura fino a 90 MB/s(1), è ideale per smartphone Android, action camera o droni. Questa scheda microSD ad alte prestazioni supporta registrazioni di video in 4K e 5K UHD, video in Full HD(3) e fotografie ad alta risoluzione.[128 GB](9)

Con SanDisk QuickFlow(2) impiegherai meno tempo per trasferire i tuoi media.[64 GB – 1 TB](9) Abbinala al lettore PRO-READER SD e microSD SanDisk Professional per più velocità (venduto a parte) Velocità di trasferimento fino a 190 MB/s(1)(2)[128 GB – 1 TB](9) Velocità di scrittura fino a 90 MB/s per scatti veloci(1)[128 GB](9) Realizza meravigliosi video in 4K e 5K UHD(3) Resistente agli urti, alle temperature estreme, all’acqua e ai raggi X(6)

Migliora l’efficienza del tuo workflow

Grazie alla tecnologia SanDisk QuickFlow(2), questa scheda offre prestazioni ottimizzate per permetterti di scaricare rapidamente i contenuti, con velocità di lettura fino a 190 MB/s.(1) Abbinala al lettore PRO-READER SD e microSD SanDisk Professional per velocità ancora più elevate (venduto separatamente).[128 GB – 1 TB](9)

Velocità di scrittura fino a 90 MB/s(1)[128 GB](9)

Cattura immagini di soggetti in movimento o riprendi video in 4K e 5K UHD(3) con velocità di scrittura fino a 90 MB/s.(1) La scheda SanDisk Extreme microSDXC UHS-I ti permette di registrare e scattare più contenuti, rapidamente.[128 GB](9)

Perfetta per i video in 4K e 5K UHD(3)

Ideale per riprendere avventure all’aria aperta, gite nei fine settimana o eventi sportivi senza perdersi neanche un fotogramma. La scheda SanDisk Extreme microSD UHS-I consente di riprendere ininterrottamente video in 4K e 5K UHD e Full HD, con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30).(4)

Carica le app più velocemente con A2(5)[64 GB – 1 TB](9)

Essendo conforme allo standard A2, la scheda SanDisk Extreme microSDXC migliora le prestazioni delle app facendoti vivere un’esperienza d’uso ottimale.(5)[64 GB – 1 TB](9)

Design durevole per l’utilizzo in condizioni estreme

Le schede SanDisk Extreme microSDHC e microSDXC UHS-I sono antiurto, impermeabili, resistenti a temperature estreme e ai raggi X(6), così potrai goderti le tue avventure senza preoccuparti della resistenza della scheda di memoria.

Ripristina le immagini eliminate per errore

Include un’offerta di 2 anni per il software di recupero file RescuePRO Deluxe(7), che ti permette di ripristinare le immagini eliminate per errore.

Non tutti i dispositivi supportano i formati di scheda di memoria microSD. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità, rivolgersi al produttore del dispositivo.

(1) Le velocità variano in base alla capacità.[256 GB – 1 TB]: Velocità di lettura fino a 190 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. [128 GB]: Velocità di lettura fino a 190 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 90 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. [64 GB]: Velocità di lettura fino a 170 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 80 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. [32 GB]: Velocità di lettura fino a 100 MB/s; velocità di scrittura fino a 60 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. (2) La tecnologia SanDisk QuickFlow è disponibile solo per i modelli con capacità da 64 GB, 128 GB, 256 GB, 400 GB, 512 GB e 1 TB. Deve essere utilizzata insieme al lettore PRO-READER SD e microSD SanDisk Professional per raggiungere velocità di trasferimento massime (venduto separatamente). (3) È necessario un dispositivo compatibile. Il supporto per video in Full HD (1920 x 1080), 4K UHD (3840 x 2160) e 5K UHD (5120 x 2880) può variare in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. Consulta la pagina HD sul sito SanDisk. (4) La classe di velocità UHS 3 (U3) indica una prestazione concepita per supportare la ripresa di video in tempo reale con dispositivi host abilitati all’UHS. La classe di velocità video 30 (V30), con una velocità di acquisizione video sostenuta di 30MB/s, indica una prestazione concepita per supportare la ripresa di video in tempo reale con dispositivi host abilitati all’UHS. Visita il sito Web ufficiale della SD Association. (5)[64 GB – 1 TB]: Prestazioni A2: 4000 IOPS in lettura, 2000 IOPS in scrittura. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di app e ad altri fattori. [32 GB]: Prestazioni A1: 1500 IOPS in lettura, 500 IOPS in scrittura. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di app e ad altri fattori. (6) Solo scheda. Fare riferimento al sito Web ufficiale di SanDisk per ulteriori informazioni e limitazioni. (7) Registrazione obbligatoria. Si applicano i termini e condizioni. (8) Sono necessari il download e l’installazione. Consultare la pagina relativa a Memory Zone sul sito SanDisk. (9) 1 GB = 1.000.000.000 byte; 1 TB = 1.000.000.000.000 byte. L’effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.

Per ottenere il massimo della velocità, utilizzala con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente)

Velocità di scrittura fino a 90 MB/s per riprese ultrarapide

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci