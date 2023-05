SanDisk 128 GB Extreme scheda microSDXC per gaming mobile, fino a 190 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

Descrizione Prodotto

Scheda microSD SanDisk Extreme per il mobile gaming

Preparati e gioca al massimo delle tue forze con la scheda microSD SanDisk Extreme, ideale per il mobile gaming. Grazie alle velocità estreme potrai giocare ad alti livelli e sarai praticamente inarrestabile. È dotata di un ampio spazio di storage per i tuoi giochi preferiti, così non dovrai più eliminare foto, video o altre app per fare spazio alle nuove uscite.

Velocità estreme per aumentare le prestazioni del tuo sistema e giocare ad alti livelli Ampio spazio di storage per i tuoi giochi preferiti Prestazioni dell’app di classe A2 per farti entrare in partita più rapidamente(2) Prestazioni all’altezza dei potenti motori grafici VR/AR e dei video UHD in 4K(3) Scegli un’azienda leader per le soluzioni di storage portatile

La velocità di cui hai bisogno

Per 128GB, con strabilianti velocità che raggiungono i 190 MB/s in lettura e i 90 MB/s(1) in scrittura, puoi accumulare vittorie su vittorie e annientare qualsiasi avversario.

Non eliminare per fare spazio

Tieni tutti i tuoi giochi preferiti, non eliminarli. Con 256 GB* di spazio di storage, la strada verso la vittoria sarà in discesa.

Un secondo può fare la differenza

Con prestazioni dell’app di classe A2, le schermate verranno caricate più rapidamente e potrai entrare nel vivo della partita in un lampo(2).

Gioca al massimo delle tue forze

Non lasciare che la scheda grafica rallenti anche il tuo gioco. La nostra scheda di memoria per il gaming garantisce velocità altissime per supportare i potenti motori grafici AAA/3D/VR e i video UHD in 4K(3).

*1 GB = 1.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di storage per gli utenti è minore.

(1) Per 256GB: Velocità di lettura fino a 190 MB/s; velocità di scrittura fino a 130 MB/s. Per 128GB: Velocità di lettura fino a 190 MB/s; velocità di scrittura fino a 90 MB/s. Tecnologia brevettata che consente velocità UHS-I superiori a 104 MB/s e richiede l’uso di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. Per 64GB: Velocità di lettura fino a 170 MB/s; velocità di scrittura fino a 80 MB/s. Tecnologia brevettata che consente velocità UHS-I superiori a 104 MB/s e richiede l’uso di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte. For 32GB: Velocità di lettura fino a 100 MB/s; velocità di scrittura fino a 60 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

(2) For 64GB-256GB: Prestazioni A2: 4000 IOPS in lettura, 2000 IOPS in scrittura. For 32GB: prestazioni A1: 1500 IOPS in lettura, 500 IOPS in scrittura. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di app e ad altri fattori.

(3) È necessario un dispositivo compatibile. Il supporto per video in Full HD (1920 x 1080) e in 4K UHD (3840 x 2160) può variare in base al dispositivo host utilizzato, alle caratteristiche dei file e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visita la SanDisk Video Knowledge Base.

SanDisk, il logo SanDisk e SanDisk Extreme sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. microSD è un marchio commerciale o marchio registrato di SD-3C L L C negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

