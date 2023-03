SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

Descrizione Prodotto

Scheda di memoria SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I

Velocità straordinarie per rapidi trasferimenti di contenuti, prestazioni delle applicazioni e riprese in 4K UHD. Ideale per smartphone Android, action camera o droni, questa scheda microSD a elevate prestazioni consente di riprendere video in 4K UHD e Full HD, e di scattare foto ad alta risoluzione. La rapida scheda di memoria SanDisk Extreme PRO microSDXC offre velocità di lettura fino a 200 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec [1]. Offre inoltre la classe A2, con prestazioni rapide delle applicazioni per un’esperienza straordinaria con il vostro smartphone [2].

Brevi informazioni: Scheda ideale per smartphone Android, action camera e droni 4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30) Velocità di trasferimento fino a 200 MB/sec [1] Impermeabile, resistente agli urti, alle temperature e ai raggi X [3]

Straordinaria per la ripresa di video in 4K UHD

Perfetta anche per action camera e droni

Le schede SanDisk sono compatibili con smartphone, tablet, action camera e droni.

Velocità di scrittura fino a 90 MB/sec [1]

Consente di scattare foto di azioni in rapido movimento o riprendere filmati in 4K UHD con velocità di scrittura fino a 90 MB/sec. Con la scheda SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I potrete effettuare un maggior numero di scatti e trasferire contenuti ancora più rapidamente. Eccellenti velocità di lettura fino a 200 MB/sec consentono di risparmiare tempo durante il trasferimento di immagini ad alta risoluzione e filmati in 4K UHD.

Soluzione ideale per riprendere avventure, momenti indimenticabili di brevi viaggi o eventi sportivi senza saltare fotogrammi. Con capacità fino a 1 TB*, classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30), la scheda SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I vi consentirà di riprendere video ininterrotti in 4K UHD e Full HD.

Design resistente per utilizzo in ambienti caratterizzati da condizioni estreme

Semplice recupero di file con il software RescuePRO Deluxe

La scheda comprende il software di recupero dati RescuePRO Deluxe [5]. Questo software consente di recuperare con estrema facilità file cancellati accidentalmente (è necessario eseguire il download).

Le schede SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I sono impermeabili, resistenti agli urti, alle temperature, e ai raggi X. [3] Potrete pertanto dedicarvi alle vostre avventure senza temere problemi per la resistenza della vostra scheda di memoria.

Note:

Non tutti i dispositivi supportano i formati microSDXC. Per informazioni sulla compatibilità, rivolgersi al produttore del dispositivo. *1GB=1.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di archiviazione per gli utenti è minore.

[1] Con velocità di lettura fino a 200 MB/sec, è progettata con tecnologia proprietaria per ottenere velocità superiori a UHS-I 104 MB/sec. È necessario utilizzare dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 90 MB/sec (64GB-128GB). 1 MB = 1.000.000 di byte.

[2] Le prestazioni A2 offrono 4.000 IOPS di lettura, 2.000 IOPS di scrittura. I risultati possono variare in base al dispositivo host utilizzato, al tipo di applicazioni e ad altri fattori.

[3] Solo schede.

[4] È necessario scaricare e installare l’applicazione.

[5] Registrazione obbligatoria. Si applicano i termini e le condizioni.

Risparmia tempo con velocità di offload della scheda fino a 200 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk

Per ottenere il massimo della velocità, utilizzala con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente)

Velocità di scrittura fino a 90 MB/s per rapidi scatti consecutive

Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X

Scaricate l’app SanDisk Memory Zone per una semplice gestione dei file (disponibile su Google Play)