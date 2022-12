Sand Land, una nuova IP per giochi e anime dall'autore di Dragon Ball

Bandai Namco Entertainment, in collaborazione con Bandai Namco Filmworks Inc. e Shueisha Inc., ha annunciato il progetto Sand Land, basato sull’omonimo manga di Akira Toriyama, pubblicato nel 2020. Il progetto vedrà la collaborazione di vari partner per creare una vasta gamma di contenuti e trasformare Sand Land in una IP completa. Il progetto inizierà con la co-produzione di una serie d’animazione da parte di Sunrise Studio di Bandai Namco Filmworks, in collaborazione con Kamikage Douga Co., Ltd. e Anima Inc. Sand Land è un popolare manga creato da Akira Toriyama, il celebre autore di Dragon Ball e Dr. Slump. Serializzato per un breve periodo su Weekly Shonen Jump nel 2000, il fumetto composto da un unico volume ha guadagnato un’enorme popolarità a livello mondiale fin dalla sua pubblicazione.