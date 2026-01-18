9.5 C
SanCorrado Music Festival a Molfetta

Il SanCorrado Music Festival è un nuovo contest musicale dedicato alle voci del territorio, nato dall’iniziativa dell’Oratorio ANSPI Madonna della Rosa, di Oltre l’Altare podcast e dell’Associazione Culturale L’ALBERO FELICE. Il Festival è stato ideato dal cantautore Mizio Vilardi insieme a Marco Stoia e Roberto Abbattista di Oltre l’Altare podcast, con l’obiettivo di offrire ai giovani e meno giovani uno spazio di espressione, incontro e condivisione attraverso la musica.

La serata finale si terrà il 13 febbraio presso l’Auditorium Madonna della Rosa a Molfetta e vedrà alternarsi sul palco i selezionati delle due categorie in gara, brani editi e brani inediti. Il SanCorrado Music Festival è aperto a cantautori, interpreti, duo e band in formato acustico, con età minima di quindici anni compiuti. I brani potranno essere eseguiti in lingua italiana o in qualsiasi dialetto italiano, a condizione che i testi non contengano espressioni volgari, offensive o discriminatorie.

Il contest si articolerà in due momenti distinti: una prima fase di selezione online e una fase finale dal vivo a Molfetta, alla quale accederà un numero limitato di artisti. Soltanto chi verrà ammesso alla finale dovrà versare una quota di partecipazione a copertura dei costi organizzativi e tecnici. Nel corso della serata, una giuria del Festival decreterà i vincitori delle diverse sezioni, che saranno premiati con la produzione di un singolo e altri riconoscimenti.

Le iscrizioni per la selezione online sono già aperte e resteranno disponibili fino al 2 febbraio. Per partecipare, è sufficiente compilare il form ufficiale disponibile online. Tutti gli aggiornamenti sul concorso saranno pubblicati sulla pagina Instagram ufficiale del Festival.

