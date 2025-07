Sancho verso la Juventus: ultime novità dal mercato sportivo

La situazione di Jadon Sancho al Manchester United sta diventando sempre più intricata. Il giocatore, ex stella del Borussia Dortmund, è nel mirino della Juventus, ma il club inglese non è disposto a svenderlo.

Ruben Amorim, manager del Manchester United, ha confermato in conferenza stampa che il club è aperto a cederlo, ma solo a condizioni vantaggiose. Ha avvertito la Juventus e altre squadre interessate che la trattativa deve risolversi rapidamente; in caso contrario, Sancho e altri esuberi potranno essere reintegrati nella rosa. Amorim ha sottolineato l’importanza di mantenere un gruppo coeso e motivato all’interno della squadra.

Nel frattempo, a Torino è stato avvistato Matthew Conning, intermediario che rappresenta il Manchester United nell’affare riguardante Sancho. Questo indizio suggerisce che, nonostante i negoziati apparenti stallo, la Juventus è ancora determinata a raggiungere un accordo. Attualmente, il club italiano non intende superare i 20 milioni di euro più bonus per il giocatore, mentre il Manchester United ne chiede 25.

Per poter facilitare l’operazione, la Juventus deve prima alleggerire il proprio organico, con Mbangula già diretto verso il Werder Brema. Altri giocatori come Weah e Nico Gonzalez sono anch’essi sul mercato. La cessione di questi calciatori potrebbe creare margini per finalizzare l’acquisto di Sancho.