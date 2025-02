Sánchez: “È tempo che l’Ucraina partecipi ai negoziati”

Una dozzina di leader europei e il primo ministro canadese hanno visitato lunedì Kiev per commemorare il terzo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Durante la loro visita, hanno espresso solidarietà al popolo ucraino e hanno ribadito l’importanza di sostenere il Paese nella sua lotta per la sovranità e l’integrità territoriale. I leader hanno discusso delle strategie per aumentare il supporto militare, economico e umanitario, sottolineando l’impegno dell’Unione Europea e del Canada nel fornire assistenza all’Ucraina. Inoltre, hanno affrontato questioni relative alla sicurezza europea nel contesto del conflitto e hanno manifestato la volontà di mantenere pressioni su Mosca. La visita ha rappresentato un segnale forte di unità europea e di intenzione a non dimenticare i sacrifici affrontati dall’Ucraina. I leader hanno anche celebrato i progressi ottenuti dal Paese nell’adottare riforme e nel rafforzare le istituzioni democratiche, evidenziando il percorso di integrazione europea dell’Ucraina. L’evento ha consolidato ulteriormente il sostegno internazionale e ha rinnovato la determinazione a far fronte alle sfide che il conflitto presenta.