Sanchez accusa la destra di non condannare Gaza e Netanyahu

Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha espresso dure critiche alla destra, accusandola di non condannare il genocidio perpetrato a Gaza. In un messaggio su X, durante la Festa della Rosa a Catalogna, ha affermato che difendere le cause di Ucraina e Gaza non dovrebbe essere una questione di schieramento politico, ma di umanità e giustizia.

Da Barcellona, Sanchez partirà per New York per partecipare alla 80ma Assemblea delle Nazioni Unite, guidata dal re Felipe VI. In questa occasione, il re terrà un discorso ufficiale, sottolineando il forte impegno della Spagna verso il multilateralismo, in coincidenza con il 70mo anniversario dell’adesione del Paese all’Onu.

L’agenda di Sanchez si concentrerà sulla situazione a Gaza e sulla proposta della soluzione dei due Stati per il conflitto in Medio Oriente. Il premier parteciperà sia all’inaugurazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che al discorso del re. La Spagna ha recentemente riconosciuto lo Stato di Palestina, dando vita a tensioni diplomatiche con Israele. Sanchez accoglie positivamente l’alineamento di altre nazioni con questa posizione in vista della conferenza organizzata da Francia e Arabia Saudita.

Domani, inoltre, il premier terrà una conferenza alla Columbia University, durante la quale risponderà alle domande degli studenti, ribadendo il suo impegno a favore della pace.

