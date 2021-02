ROMA – Uniti fino alla morte e anche oltre. Le storie d’amore non si esauriscono con l’ultimo respiro, ma possono continuare. Grazie ai soldi. Sembra un sacrilegio unire sentimento e denaro ma il lascito testamentario è proprio questo: far sì che una parte del patrimonio, al netto della parte legittima che spetta agli eredi, possa essere destinato ad associazioni no profit, impegnate nell’ambito della ricerca, della difesa dei diritti e del sostegno a persone in situazioni di difficoltà.

Il testamento solidale è ancora poco conosciuto in Italia ma sostiene tante associazioni che altrimenti non potrebbero sopravvivere. A partire dalla Lega del filo d’Oro per esempio, che fa parte del Comitato Testamento Solidale, insieme ad altre 21 realtà no profit, tra cui ActionAid, Ail, Fondazione Don Gnocchi a Save the Children, Associazione Luca Coscioni, Greenpeace, Operation Smile Italia Onlus, Fondazione Telethon, Fondazione Umberto Veronesi, Unicef, solo per nominarne alcune.

Per avere un’idea di quanto, con poco, si possano aiutare queste associazioni, la Lega del Filo d’Oro che sostiene le persone sordocieche, ha ricevuto oltre mille lasciti raccogliendo 100 milioni di euro. Sempre più italiani, circa il 20 per cento degli over 50 ha fatto o ha pensato di fare un testamento solidale e l’80 per cento sa cosa sia. Non bisogna essere particolarmente facoltosi per aiutare queste associazioni: la metà dei lasciti in Italia è inferiore ai 20mila euro, un quarto è tra i 20 e i 50mila euro e il restante sopra i 50mila. Secondo uno studio della Fondazione Cariplo, nei prossimi 15 anni, gli italiani potrebbero scegliere di destinare con un lascito, a istituzioni benefiche, una cifra che sfiorerà i 130 miliardi di euro.

Piccole storie d’amore

Dietro ogni testamento c’è una piccola grande storia che merita di essere raccontata, come quella di Patrizia che, scegliendo col suo futuro lascito di sostenere Greenpeace, “i Pirati del Bene”, come li definisce lei, mantiene vivo il ricordo del suo amore Costanzo. “Lui amava il mare e il mare lo sosteneva con il suo lavoro di pescatore e guida turistica, fin quando quello stesso mare meraviglioso l’ha voluto per sé… Ho voluto che ci fosse il suo nome nella capsula dei difensori dell’Artico immersa negli abissi del Polo Nord, per saperlo per sempre in quel grande Mare. Con il mio lascito a Greenpeace sarò certa di continuare a difendere l’Artico e il nostro amato Pianeta, insieme a lui”.

Spesso c’è anche il desiderio di dimostrare in modo concreto la riconoscenza e l’apprezzamento di un’attività come quella sanitaria e della ricerca. Desiderio che ha spinto Maria e Giovanni, uniti dalla vita e dall’amore da 30 anni, a disporre il lascito, in mancanza del coniuge, delle loro polizze vita all’Università Campus Bio-Medico di Roma, per sostenere il personale sanitario che accoglie i pazienti e li segue in primis come persone, e gli studenti che si formano per diventare i medici del futuro.

Certe persone trovano nelle associazioni benefiche uno stimolo, un motivo di vita, inglobandole nella propria vita e facendosi assorbire da esse come se fossero figli. È stato così per una signora, che rimasta colpita dal Centro di Riabilitazione di Osimo (Ancona) della Lega del Filo d’Oro, decise di devolvere una somma di denaro per intestare al marito, appena scomparso, un ambiente del Centro. Non solo, col tempo prese l’abitudine di frequentare, insieme al fratello, l’organizzazione per seguirne da vicino l’attività, fino a diventarne una delle socie più attive, e decidere, non avendo figli, di fare testamento a favore dell’ente, diventandone così una delle più grandi benefattrici.

I lasciti famosi e quelli storici

Tra i nomi illustri che hanno deciso di lasciare il loro patrimonio a enti benefici, spiccano quelli Oltreoceano, dove il testamento solidale è piuttosto diffuso. George Lucas per esempio ha dichiarato di voler impegnare gran parte delle proprie risorse per sostenere le future generazioni di studenti di tutte le età. Sting ha deciso di destinare il proprio patrimonio per supportare cause umanitarie e ambientaliste. Poi c’è la coppia Ashton Kutcher-Mila Kunis che ha deciso di devolvere, un giorno, i suoi beni a enti benefici.

Facendo un passo indietro nella storia, illustri personaggi hanno fatto del bene, pensando al giorno della loro dipartita. Non si chiamava testamento solidale come oggi ma lo scopo era lo stesso. Sir Francis Drake, il corsaro che depredava galeoni spagnoli per conto della corona britannica, lasciò nel 1596 la sua cospicua fortuna (40 sterline, pari a 150 mila sterline di oggi) ai poveri e alla parrocchia di Plymouth, la sua città natale.

William Shakespeare ha lasciato alla moglie Anne, con cui è stato sposato per trentatré anni, soltanto il suo “secondo miglior letto” e qualche altro pezzo d’arredamento. Il grosso del suo patrimonio è andato alla figlia maggiore, ma qualcosa è finito anche ai poveri della sua città, Stratford-upon-Avon.

Tornando in Italia, un gesto di amore è stato quello di Maria Montessori che nelle sue ultime volontà ha riconosciuto un figlio segreto abbandonato dopo il parto e rientrato nella sua vita poco prima della morte.

Il grande Giuseppe Verdi alla morte lasciò un patrimonio alla sua città, Genova, per sostenere asili, istituti per rachitici, sordomuti e ciechi e giovani talentuosi ma senza possibilità economiche.

Curiosità

Ancora, tornando ai giorni nostri Alberto Sordi, pur avendo fama di non essere icona della generosità, ha donato otto ettari di terreno a Trigoria, periferia sud di Roma, per una Fondazione che porta il suo nome, dedicata gli anziani. E su parte di questi terreni è nato anche il Campus Bio Medico.

L’attrice Franca Valeri, che aveva una figlia adottiva, e nutriva un affetto smisurato per gli animali, ha fondato un rifugio per cani abbandonati, l’Associazione animalista Franca Valeri. A un animale, la gattina Choupette, lo stravagante Karl Lagerfeld, lo stilista di Chanel, pare aver donato una parte del suo patrimonio. Lui stesso disse: “Choupette ha la sua piccola fortuna in caso mi succedesse qualcosa, è un’ereditiera. Chi si occupa di lei non sarà mai in miseria, i soldi delle fotografie nelle quali è apparsa non li prendo, li metto da parte per lei”.