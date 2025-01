San Valentino per buongustai – Viaggiare

Le cene gourmet dedicate all’amore si trasformano in esperienze uniche in location esclusive, grazie alla creatività degli chef e alle loro eccellenti cantine. A San Valentino, la tradizionale cena romantica a lume di candela diventa un momento indimenticabile, tra piatti gourmet e atmosfere incantevoli. L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) è un relais affascinante ospitato in un castello trecentesco, dove il ristorante omonimo vanta una Stella MICHELIN e offre un ambiente da sogno, con un camino crepitante e cantine storiche per un aperitivo speciale. Gli ospiti possono prolungare la serata scegliendo una delle eleganti camere del relais.

Pochi chilometri da Modena conducono all’Executive Spa Hotel a Fiorano Modenese (MO), un luogo dove il fine dining incontra il design contemporaneo. Il ristorante ALTO, che ha recentemente ottenuto la sua prima Stella MICHELIN, propone una cucina innovativa curata dallo Chef Mattia Trabetti, con un’ottima selezione di vini e un servizio impeccabile. La notte è da trascorrere negli eleganti alloggi decorati ispirandosi ai grandi designer italiani.

A Benevento, l’Antum Hotel offre una combinazione di tradizione e modernità attraverso il ristorante AMA Experience, dove gli ospiti possono vivere una cena sensoriale che celebra le tradizioni culinarie locali con ingredienti freschi e creativi. Le esclusive camere del hotel permettono un relax in un contesto storico.

Nel cuore di Castel del Giudice (IS), il Borgotufi, un albergo diffuso, offre un ristorante gourmet chiamato MIA, il cui menu esplora i sapori locali fusion tra Molise e Abruzzo. Qui, l’alta gastronomia dello Chef Marco Pasquarelli diventa un inno all’amore, con piatti raffinati e un’atmosfera romantica.

Infine, Hebbo Wine & Deli degli Skyview Chalets al Camping Toblacher See offre una cena gourmet in un ambiente country chic con vista sul Lago di Dobbiaco. La stube con camino crea un’atmosfera intima, mentre la cucina alpina si sposa con un tocco di stile urbano. Gli Skyview Chalets, con le loro vetrate, offrono una magica esperienza notturna sotto le stelle.

Queste esperienze culinarie e romantiche in diverse località d’Italia promettono di stupire e deliziare, rendendo San Valentino indimenticabile.