San Siro, Sala: “Indagine atto dovuto”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato dell’indagine avviata dalla procura riguardante un presunto danno erariale nella vendita dell’area di San Siro e dello stadio Meazza, definendola un “atto dovuto”. Ha chiarito che la procura ha classificato l’indagine come “modello 45”, un’informazione che indica che non ci sono atti costituenti reato. Sala ha sottolineato che il prezzo per la vendita è stato stabilito dall’Agenzia delle Entrate, un ente statale, escludendo qualsiasi forma di coinvolgimento della pubblica amministrazione per la ristrutturazione o la demolizione del San Siro, affermando che tali affermazioni sono illazioni senza fondamento.

Il sindaco ha anche discusso del tema delle bonifiche per le aree in vendita, evidenziando che, al momento, non ci sono informazioni chiare su cosa dovrà essere fatto. Ha annunciato l’intenzione di chiedere un incontro con la Corte dei Conti e la Procura per chiarire la situazione. Inoltre, ha criticato coloro che si oppongono al progetto, definendoli un “partito virtuale dei signori del no”, sostenendo che, nonostante le critiche, continuerà a perseguire il bando per la vendita dell’area e dello stadio, previsto a breve.

Infine, Sala ha ribadito la sua determinazione nel perseguire le proprie decisioni senza farsi condizionare, affermando che se i milanesi preferiranno un sindaco indeciso, sarà un loro problema. Ha anche assicurato di non aver discusso dell’inchiesta con le squadre di calcio Milan e Inter, ma crede che esse abbiano compreso la situazione.