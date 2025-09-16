San Siro: Milano e il futuro dello stadio Meazza

La trattativa per San Siro ha preso una direzione decisiva. La Giunta comunale di Milano si appresta ad approvare la vendita dello stadio Meazza e dell’area circostante a Milan e Inter. La delibera potrebbe essere ratificata nei prossimi giorni.

La vicesindaco Anna Scavuzzo ha presentato in Comune le nuove condizioni economiche ai rappresentanti dei due club. La compartecipazione comunale al progetto, inizialmente fissata a 36 milioni di euro, è stata ridotta a 22 milioni. Le società calcistiche, per ora, non hanno dato un consenso definitivo e si pronunceranno solo dopo l’approvazione in Consiglio comunale, prevista nelle prossime settimane.

Scavuzzo ha avviato discussioni con il segretario del PD, Alessandro Capelli, per giungere a questa nuova proposta. Il progetto da 1,2 miliardi di euro prevede la costruzione di un nuovo stadio da 71.500 posti e la parziale demolizione di San Siro, mantenendo solo la Curva Sud e parte della Tribuna Arancione. Questo spazio sarà trasformato in un’area con negozi, ristoranti, e un museo dedicato alle squadre.

Palazzo Marino ha deciso di limitare il proprio impegno finanziario. Dei 22 milioni totali, 12 saranno destinati all’abbattimento e al rifacimento di un tunnel viabilistico, mentre 9,6 milioni andranno alle bonifiche dei terreni che resteranno di proprietà comunale. La Giunta considera questo esborso nell’interesse pubblico, anche se la richiesta iniziale del PD era di eliminare la compartecipazione.

Il destino dell’operazione rimane incerto fino all’approvazione della delibera e alla risposta ufficiale da parte di Milan e Inter.