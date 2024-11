San Siro? L’interesse di Milan e Inter è un segnale concreto, il percorso è tracciato

È stata inaugurata oggi al Palazzo della Regione Lombardia a Milano la 42esima edizione del Milano International FICTS Fest Sport Movies & TV 2024, un evento dedicato al cinema sportivo e alla celebrazione dei protagonisti dello sport, con particolare attenzione ai valori olimpici e alle aspettative per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Presenti figure istituzionali come il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, insieme a campioni dello sport come Alice Bellandi, Marta Maggetti, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e l’atleta paralimpica Giusy Versace.

Il ministro Abodi, in un’intervista a margine dell’evento, ha messo in evidenza la rilevanza dei 458 giorni che mancano alle Olimpiadi: “Sembriamo lontani, ma sono pochi”. Ha descritto il progetto come complesso ed emozionante, con due squadre al lavoro: una Fondazione e la Società Infrastrutture Milano-Cortina, impegnate nella realizzazione delle opere olimpiche. Sottolineando che tali investimenti lasceranno un’eredità positiva per la comunità coinvolta, ha evidenziato che si tratterà della più ampia area mai utilizzata per le Olimpiadi e le Paralimpiadi.

Abodi ha insistito sull’importanza di presentarsi nel modo giusto, con accoglienza, organizzazione e competitività, per mostrare al mondo l’Italia, superando le sfide come quelle del calcio. Ha poi affrontato la questione dello stadio per Inter e Milan, commentando la manifestazione di interesse per San Siro: “Segnale di concretezza e serietà”. Abodi ha espresso ottimismo riguardo al progresso di questo progetto e alla vendita del San Siro, in seguito alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, ha dedicato un pensiero al dramma di Matilde Lorenzi, affrontando la questione della sicurezza negli impianti sciistici. Ha accennato a un prossimo decreto sull’argomento, sottolineando l’importanza di un momento di riflessione dopo la tragedia e l’intenzione di incontrare i genitori di Matilde per collaborare nella chiusura del decreto entro l’anno. La direzione sembra chiara: migliorare costantemente la sicurezza per evitare simili drammi in futuro.