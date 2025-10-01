15.6 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Sport

San Siro: La Nuova Era per Milano e il Calcio Italiano

Da StraNotizie
San Siro: La Nuova Era per Milano e il Calcio Italiano

Inter e Milan hanno finalmente ricevuto l’approvazione dal Consiglio Comunale per la vendita dello stadio San Siro e dell’area circostante, dopo anni di discussioni politiche e amministrative. Questa decisione è vista come un passo fondamentale per il futuro dei due club e per la città, aprendo la strada alla costruzione di un nuovo stadio, destinato a diventare un’icona architettonica a Milano.

L’approvazione rappresenta un’importante opportunità economica. Per la prima volta, i club milanesi possono passare dalla gestione in concessione alla piena proprietà dello stadio. Ciò permetterà loro di aumentare i ricavi non solo dagli eventi calcistici, ma anche dalla corporate hospitality, che attualmente incide meno del 20% sul fatturato, rispetto al 30-35% di associazioni come la Premier League e la Bundesliga. Un moderno impianto potrebbe generare tra 50 e 70 milioni di euro all’anno per ciascun club, grazie a naming rights, eventi e servizi premium. Questi flussi di entrate aiuteranno a ridurre la dipendenza dai diritti TV e dal mercato dei giocatori.

Per il Milan, che è sotto la gestione di RedBird, questa operazione fa parte di una strategia volta ad aumentare il valore aziendale, mentre per l’Inter, gestita da Oaktree, il nuovo stadio è cruciale per valorizzare l’investimento attuale. La stima del valore dell’operazione si aggira tra 1,2 e 1,3 miliardi, permettendo di pianificare finanziariamente nel lungo termine.

Nonostante i progressi, ci sono sfide da affrontare, come i tempi di approvazione finale e i costi di costruzione, influenzati dall’inflazione. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha dichiarato di essere ottimista riguardo alla progettazione architettonica, esprimendo fiducia nel lavoro degli architetti coinvolti. Infine, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha sottolineato come un nuovo stadio possa portare benefici alla comunità milanese, creando posti di lavoro e attratti turistiche.

Articolo precedente
Crescita e salute mentale degli adolescenti in Italia
Articolo successivo
Calabria: il centrodestra punta a vincere le regionali
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.