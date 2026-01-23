San Severo: il sindaco Colangelo smentisce le fake news

Il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha rotto il silenzio e ha risposto alle accuse mosse contro di lei e la sua amministrazione. In un videomessaggio, ha smentito le cosiddette “fake news” e ha affrontato il tema delle dimissioni del consigliere Ciro Pistillo. Colangelo ha affermato che la decisione di Pistillo di dimettersi l’ha rattristata profondamente, poiché lo considera una persona a cui vuole bene e con cui ha un rapporto umano importante.

Tuttavia, ha respinto le accuse di mancata trasparenza mosse da Pistillo e ha invitato chiunque abbia notizie di reato a denunciare, anziché limitarsi a parlarne sui social o sui giornali. Colangelo ha anche smentito altre accuse e ha risposto alle critiche, affermando che la coalizione aveva inizialmente deciso di non rispondere ad accuse che riteneva false e infamanti, ma che il silenzio era stato interpretato come una debolezza.

Ha annunciato l’apertura di un canale diretto con i cittadini, chiamato “diario di Amministrazione comunale”, attraverso il quale lei e i suoi assessori e consiglieri racconteranno ciò che fanno per il bene della città. Colangelo ha anche smentito categoricamente l’ipotesi di decadenza della presidente del Consiglio comunale Rosa Caposiena e ha affermato che Anna Paola Giuliani resta il vicesindaco e gode della stima della maggioranza.

Ha criticato l’opposizione, affermando che non ha digerito la sconfitta elettorale e mira a delegittimare l’amministrazione comunale. Ha invitato i cittadini a riflettere su questo tipo di opposizione e a permettere all’amministrazione di lavorare per la città, anziché essere distratti dalle critiche e dalle calunnie personali.