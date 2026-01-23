12.3 C
Roma
venerdì – 23 Gennaio 2026
Gossip

San Severo: il sindaco Colangelo smentisce le fake news

Da stranotizie
San Severo: il sindaco Colangelo smentisce le fake news

Il sindaco di San Severo, Lidya Colangelo, ha rotto il silenzio e ha risposto alle accuse mosse contro di lei e la sua amministrazione. In un videomessaggio, ha smentito le cosiddette “fake news” e ha affrontato il tema delle dimissioni del consigliere Ciro Pistillo. Colangelo ha affermato che la decisione di Pistillo di dimettersi l’ha rattristata profondamente, poiché lo considera una persona a cui vuole bene e con cui ha un rapporto umano importante.

Tuttavia, ha respinto le accuse di mancata trasparenza mosse da Pistillo e ha invitato chiunque abbia notizie di reato a denunciare, anziché limitarsi a parlarne sui social o sui giornali. Colangelo ha anche smentito altre accuse e ha risposto alle critiche, affermando che la coalizione aveva inizialmente deciso di non rispondere ad accuse che riteneva false e infamanti, ma che il silenzio era stato interpretato come una debolezza.

Ha annunciato l’apertura di un canale diretto con i cittadini, chiamato “diario di Amministrazione comunale”, attraverso il quale lei e i suoi assessori e consiglieri racconteranno ciò che fanno per il bene della città. Colangelo ha anche smentito categoricamente l’ipotesi di decadenza della presidente del Consiglio comunale Rosa Caposiena e ha affermato che Anna Paola Giuliani resta il vicesindaco e gode della stima della maggioranza.

Ha criticato l’opposizione, affermando che non ha digerito la sconfitta elettorale e mira a delegittimare l’amministrazione comunale. Ha invitato i cittadini a riflettere su questo tipo di opposizione e a permettere all’amministrazione di lavorare per la città, anziché essere distratti dalle critiche e dalle calunnie personali.

Articolo precedente
Settore lattiero-caseario in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.