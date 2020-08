“C’è stata una discreta affluenza, superiore alle capacità ricettive che al momento il santuario di San Pio può offrire, perché noi dobbiamo garantire il distanziamento e va gestito diversamente il numero di fedeli che possono partecipare alle celebrazioni. C’è stato un po’ di disagio per i fedeli dovuto all’attesa per poter accedere alla messa, ma l’afflusso di fedeli nel complesso è stato discreto, in linea con gli anni precedenti ma maggiore rispetto ai giorni settimanali”. Lo dice all’Adnkronos Stefano Campanella, portavoce dei Frati Cappuccini che gestiscono il Santuario di San Giovanni Rotondo.

