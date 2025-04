San Pietro, il mistero dell’impianto audio: un fruscio improvviso spaventa la folla

Un inquietante episodio ha avuto luogo a San Pietro, dove i fedeli erano in fila per rendere omaggio a Papa Francesco. Alle 16:35, un’improvvisa emissione di un fruscio assordante proveniente dall’impianto audio di via della Conciliazione ha sorpreso la folla, creando panico tra i presenti. Questo inconveniente si era già verificato circa quindici minuti prima, intorno alle 16:20, ma la seconda manifestazione del rumore è stata più prolungata, durando circa quattro minuti. Alle 16:39, il suono si è ripresentato, per poi diminuire gradualmente. Molti dei presenti, colti di sorpresa dal frastuono, si sono spaventati cercando rifugio e tappandosi le orecchie. La situazione ha generato un’atmosfera di inquietudine tra i fedeli riuniti per l’evento, rendendo l’incidente particolarmente memorabile e allarmante.