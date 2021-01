“In questi giorni i telefoni scottano. Familiari, amici, ex ospiti: sono in tanti a chiamarci per manifestare una presa di distanza dalla serie su San Patrignano in onda su Netflix. Mi sono dissociato io, come presidente e ancor prima come un ragazzo degli anni Ottanta che qui venne salvato. E si sono dissociati altri che non si riconoscono in quello sbilanciamento lì, dove su dieci cose si raccontano le due fatte male”. Alessandro Rodino Dal Pozzo, da settembre 2019 presidente della Comunità di San Patrignano, all’Adnkronos confida di avere gli auricolari del telefono “sciolti” dalle tante telefonate.

