“Chi non conosce la droga, chi non ha vissuto i suoi effetti, chi non l’ha vista consumare un figlio, non sa, non può discutere di San Patrignano. La cosa più triste è rivangare errori commessi in una realtà oggi molto diversa. Luca, il mio Luca, era lì, in comunità. L’ho affidato a Vincenzo Muccioli quando ero ormai finita, disperata, quando tutti mi dicevano ‘non possiamo fare niente signora, se non vuole uscirne lui’. A San Patrignano è entrato nel ’92, aveva 25 anni. Ad agosto del ’95 è uscito. Mio figlio era rinato, Vincenzo sarebbe morto un mese dopo”. Paola Uguccioni è la mamma di un ex ospite della comunità di San Patrignano e all’Adnkronos racconta l’esperienza più dura che un genitore possa vivere. Il documentario in onda su Netflix lei lo ha vissuto per tre anni ogni giorno, senza mai nemmeno avere la percezione di quella violenza che oggi sembra voler macchiare l’intera realtà.

