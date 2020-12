In un momento storico nel quale l’uso di sostanze stupefacenti è tornato ad emergere con allarmante urgenza, “Tutto in un abbraccio”, il libro di Giorgio Gandola oggi in edicola con ‘Panorama’, ripercorre gli oltre 40 anni di storia di San Patrignano, “le complessità e i cambiamenti che hanno portato l’audace visione del suo fondatore, Vincenzo Muccioli, ad essere oggi – si spiega – porto sicuro per migliaia di giovani che si sono smarriti in uno dei più grandi drammi del nostro tempo, oltre che autorevole punto di riferimento ed eccellenza internazionale nel recupero dei tossicodipendenti”.

Fonte