San Matteo Pavia miglioramento pronto soccorsoLista d attesa

Il direttore generale del policlinico San Matteo, Vincenzo Petronella, ha individuato alcune priorità per il futuro dell’ospedale, tra cui il miglioramento del pronto soccorso, la riduzione delle liste d’attesa e l’attuazione degli investimenti del Pnrr. Inoltre, è prevista l’attivazione del centro regionale di Farmacovigilanza e del Polo tossicologico regionale, nuove funzioni richieste dalla Regione.

Il 2026 sarà un anno caratterizzato dal lancio di due nuovi progetti: il centro regionale di Farmacovigilanza, che avrà l’obiettivo di valorizzare le competenze già presenti e rafforzare il collegamento tra clinica, ricerca e governance dei farmaci, e il Polo tossicologico regionale, che sarà incaricato di coordinare la rete, rafforzare il monitoraggio degli antidoti e migliorare l’identificazione di nuove sostanze.

Tra gli altri progetti, il policlinico intende attivare un nuovo reparto ad alto biocontenimento per le Malattie infettive, finanziato in larga parte da Eni, e un reparto di Medicina d’urgenza per migliorare la gestione dei pazienti medio-gravi arrivati in pronto soccorso. Inoltre, è previsto l’ingresso in servizio di 107 infermieri nel primo trimestre, grazie alla graduatoria di 158 professionisti selezionati con un concorso.

I dati di ottobre e novembre 2025 mostrano un incremento complessivo del personale e una diminuzione delle dimissioni volontarie e dei pensionamenti. La valorizzazione del capitale umano è considerata fondamentale e sono in corso iniziative per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. L’obiettivo del direttore generale è consolidare lo status del San Matteo come policlinico di riferimento per le patologie difficili e le emergenze più urgenti.