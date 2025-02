San Marino Song Contest: Possibili Partecipanti per l’Eurovision 2025

L’Eurovision Song Contest si avvicina e alcuni artisti di spicco che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2025 stanno valutando la possibilità di partecipare al San Marino Song Contest per contendersi un posto alla gara che si svolgerà a Basilea, in Svizzera, in primavera. Questa non è una novità, poiché nel 2022 Achille Lauro fece lo stesso, rappresentando San Marino con il brano “Stripper”. Secondo l’Adnkronos, diversi artisti italiani avrebbero già presentato la loro candidatura per il San Marino Song Contest, anche se i nomi rimangono al momento sconosciuti. I dettagli saranno annunciati durante una conferenza stampa programmata per il 25 febbraio presso il Palazzo Rai.

Il San Marino Song Contest, precedentemente noto come Una voce per San Marino, si terrà il 8 marzo e sarà condotto da Francesco Facchinetti e Flora Canto. La gara vedrà la partecipazione di venti artisti, senza distinzione tra Big e Giovani, e, tramite votazione, verrà scelto l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest.

L’Eurovision si svolgerà il 13, 15 e 17 maggio presso l’arena St. Jakobshalle di Basilea, dopo la vittoria di Nemo nell’edizione 2024. Il contest sarà condotto da tre donne: Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, e saranno 38 i paesi partecipanti. Nel frattempo, Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con “Balorda Nostalgia”, ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision. Ultimamente, la canzone “Espresso Macchiato” dell’artista estone Tommy Cash ha suscitato polemiche per la sua parodia sull’Italia.