San Marino Song Contest, il cast: da Gabry Ponte a Pierdavide Carone

Non ci sono grandi nomi dell’ultimo Festival di Sanremo tra i candidati per rappresentare San Marino agli Eurovision Song Contest, contrariamente a quanto riportato da AdnKronos. Tuttavia, Gabry Ponte partecipa con la sua hit “Tutta L’Italia”, jingle del Festival di Sanremo.

Il cast del San Marino Song Contest include artisti come Bianca Atzei con “Testacoda”, Besa con “Tiki Tiki”, Boosta con “BTW”, e molti altri, tra cui Marco Carta, Luisa Corna, e Silvia Salemi. La lista dei partecipanti è variegata, con nomi quali Pierdavide Carone, Elasi, Haymara, King Foo, e Giacomo Voli, ognuno con un brano proprio. La conduzione dell’evento è affidata a Francesco Facchinetti e Flora Canto, mentre la giuria sarà composta da Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Non è previsto il televoto per l’assegnazione dei premi.

Oltre al Premio Eurovision, saranno conferiti il Premio “Una voce per San Marino”, il Premio della critica e il Premio San Marino Tv, in memoria di Ludovico di Meo, ex direttore generale di San Marino Tv scomparso nel 2023. La serata è programmata per l’8 marzo, un evento che promette di celebrare il talento musicale e la cultura sanmarinese.