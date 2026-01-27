San Marino si trasforma in hub tecnologico

L’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha annunciato un evento importante per il comparto tecnologico di San Marino, intitolato “San Marino Digital Hub – As Is & Next Steps”. L’evento si terrà il 12 febbraio alle 16.00 presso il Welcome Hotel di Dogana e sarà un’occasione per analizzare l’ecosistema digitale sammarinese e definirne le traiettorie di sviluppo future.

L’iniziativa è promossa in sinergia con San Marino Innovation e si propone di analizzare i numeri del cluster tecnologico, valutando occupazione, fatturato e risultati concreti, nonché di approfondire il nuovo quadro normativo che sta ridisegnando le opportunità per le imprese. Il presidente di ASE-CC, Emanuel Colombini, aprirà i lavori con un intervento sul ruolo di San Marino come business hub ad alto valore aggiunto, seguito dall’analisi tecnica del direttore generale Denis Cecchetti.

Il tavolo dei relatori vedrà la partecipazione di tre Segretari di Stato: Rossano Fabbri, Alessandro Bevitori e Luca Beccari, che affronteranno temi come le “Sandbox Normative”, l’hub per le imprese innovative e la transizione digitale della Pubblica Amministrazione. Saranno presenti anche rappresentanti di società innovative, del mondo accademico e delle associazioni di categoria, come ASI e PID.

L’evento toccherà anche il nodo cruciale della finanza per la crescita, grazie alla collaborazione con AIFI e IBAN, e si concluderà con le prospettive sui “prossimi passi” affidate al direttore Cecchetti. La partecipazione è aperta previa iscrizione.