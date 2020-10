La prima volta senza prendere gol in trasferta

– Una striscia di sconfitte consecutive che durava dal 2014. Ma ieri sera la Nazionale di calcio di San Marino guidata da Franco Varrella ha sfatato il tabù e, dopo 40 ko di fila, ha conquistato un punto pareggiando in trasferta per 0-0 contro il Liechtenstein nel gruppo 2 della Nations League D. L’ultima volta che i titani sono riusciti a non perdere lontano dalle mura amiche risale all’aprile 2001, 1-1 in Lettonia. Ed è ormai appurato che il Liechtenstein porta bene a San Marino, visto che proprio contro questa squadra nel 2004 è arrivata l’unica vittoria in 34 anni di storia.

Lo 0-0 contro il Liechtenstein regala una serata magica e storica a San Marino e anche al suo portiere Simone Benedettini, che per la prima volta nella storia della sua squadra, tiene la porta inviolata in una sfida fuori casa. Un pareggio che addirittura lascia l’amaro in bocca perché i biancazzurri avrebbero sicuramente meritato di vincere al Rheinpark Stadion di Vaduz, soprattutto per quanto visto nel primo tempo: i migliori primi 45′ di sempre per la piccola Nazionale. Tante le chance create dai sammarinesi che hanno messo alle corde la squadra di casa, segnando anche un gol poi annullato per posizione irregolare.

E i Social impazziscono

L’impresa dei titani ha anche conquistato subito le simpatie dei tanti appassionati di calcio che non appena hanno visto il doppio risultato da record hanno mostrato la loro gioia anche via social. Commenti simpatici con chi ritiene la Nazionale ormai la sua squadra e chi applaude e sorride per condividere l’ebrezza del particolare momento. Adesso il grande obiettivo della Nazionale di San Marino allenata da Franco Varrella è quello di ottenere anche la prima vittoria in Nations League e un successo che manca ormai da più di 100 partite. L’attenzione è puntata tutta sul match del prossimo novembre in casa contro Gibilterra, che comanda il Gruppo 2 della Lega D di Nations League a punteggio pieno dopo due partite.