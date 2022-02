Mancano meno di tre mesi all’inizio della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 e adesso sempre più paesi stanno annunciando gli artisti che li rappresenteranno sul palco del PalaOlimpico di Torino il prossimo maggio. Sabato sera abbiamo avuto anche l’annuncio di San Marino, che ha eletto Achille Lauro vincitore del concorso Una Voce per San Marino. Achille gareggerà per il piccolo stato e questo ha fatto balzare San Marino in top 15 della classifica degli scommettitori.

Il microstato dopo la vittoria del cantante di Me Ne Frego è salito alla tredicesima posizione, subito sotto il Regno Unito, la Svizzera e la Russia. Al primo posto stabilissima l’Italia con il 19% grazie a Mahmood e Blanco e alla loro splendida Brividi. Va detto però che molti stati non hanno ancora schierato i loro cantanti, quindi questa classifica cambierà molto (e sono quasi sicuro che San Marino salirà ancora, entrando in top 10).

Da San Marino alla Slovenia, la classifica dell’Eurovision 2022 secondo gli scommettitori.

1 Italy Mahmood & Blanco – Brividi 19%

2 Australia 10%

3 Poland Krystian Ochman – River 9%

4 Sweden 7%

5 Ukraine 5%

6 Greece Amanda Tenfjord 5%

7 Norway Subwoolfer – Give That Wolf a Banana 3%

8 France 3%

9 Spain Chanel – SloMo 3%

10 Russia 3%

11 Switzerland 3%

12 United Kingdom 2%

13 San Marino Achille Lauro – Stripper 2%

14 Finland 2%

15 Armenia 2%

16 Cyprus 2%

17 Belgium Jérémie Makiese 2%

18 Netherlands S10 2%

19 Azerbaijan Nadir Rüstəmli 2%

20 Germany 1%

21 Portugal 1%

22 Iceland 1%

23 Latvia Citi Zēni – Eat Your Salad 1%

24 Estonia Stefan – Hope 1%

25 Denmark 1%

26 Ireland Brooke Scullion – That’s Rich 1%

27 Lithuania Monika Liu – Sentimentai 1%

28 Czech Republic We Are Domi – Lights Off 1%

29 Croatia Mia Dimšić – Guilty Pleasure 1%

30 Slovenia LPS – Disko 1%