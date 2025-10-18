18 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Economia

San Marino: Creare Occupazione nei Piccoli Stati Sostenibili

Da stranotizie
San Marino: Creare Occupazione nei Piccoli Stati Sostenibili

Al Forum della Banca Mondiale di Washington, il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha rappresentato la Repubblica di San Marino nel panel “Creare occupazione e resilienza nei piccoli Stati”. Fabbri ha evidenziato come i microstati, nonostante le loro dimensioni, siano esempi di resilienza, adattabilità e innovazione, qualificandoli come “laboratori di soluzioni sostenibili” che meritano maggiore attenzione e supporto internazionale.

Secondo il Segretario, sviluppare occupazione e resilienza è fondamentale per garantire un futuro dignitoso alle comunità. Ciò implica investire nel capitale umano, sostenere le imprese locali e rafforzare le istituzioni per migliorare la reattività agli shock economici e climatici. Ha citato le iniziative internazionali IDA Grow e Small Countries Capacity Initiative come esempi di cooperazione multilaterale capaci di trasformare la vulnerabilità in opportunità.

Fabbri ha anche ribadito l’impegno di San Marino nella collaborazione regionale e nello scambio di buone pratiche tra piccoli Stati, sottolineando l’importanza di continuare a investire in istruzione, digitalizzazione e finanza verde. In conclusione, ha affermato che la forza dei piccoli Stati non risiede nelle loro dimensioni, ma nella visione e nella capacità di unirsi per affrontare le sfide comuni.

Articolo precedente
Portogallo vieta il burqa: nuove regole per il velo islamico
Articolo successivo
Crisi energetica in Italia: la situazione attuale e prospettive
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.