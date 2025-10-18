San Marino: Creare Occupazione nei Piccoli Stati Sostenibili

Al Forum della Banca Mondiale di Washington, il Segretario di Stato Rossano Fabbri ha rappresentato la Repubblica di San Marino nel panel “Creare occupazione e resilienza nei piccoli Stati”. Fabbri ha evidenziato come i microstati, nonostante le loro dimensioni, siano esempi di resilienza, adattabilità e innovazione, qualificandoli come “laboratori di soluzioni sostenibili” che meritano maggiore attenzione e supporto internazionale.

Secondo il Segretario, sviluppare occupazione e resilienza è fondamentale per garantire un futuro dignitoso alle comunità. Ciò implica investire nel capitale umano, sostenere le imprese locali e rafforzare le istituzioni per migliorare la reattività agli shock economici e climatici. Ha citato le iniziative internazionali IDA Grow e Small Countries Capacity Initiative come esempi di cooperazione multilaterale capaci di trasformare la vulnerabilità in opportunità.

Fabbri ha anche ribadito l’impegno di San Marino nella collaborazione regionale e nello scambio di buone pratiche tra piccoli Stati, sottolineando l’importanza di continuare a investire in istruzione, digitalizzazione e finanza verde. In conclusione, ha affermato che la forza dei piccoli Stati non risiede nelle loro dimensioni, ma nella visione e nella capacità di unirsi per affrontare le sfide comuni.