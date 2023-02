San Marino all’Eurovision: Pamela Prati fra le finaliste, Ginevra Lamborghini eliminata

Non ci sarà Ginevra Lamborghini – che è stata eliminata – ma durante la serata finale di Una Voce Per San Marino, evento realizzato per trovare il rappresentante di San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest, ci sarà una sua collega di Grande Fratello Vip: Pamela Prati.

Oltre Ginevra Lamborghini è stata eliminata in fase di casting anche Luquisha Lubamba di Drag Race Italia, mentre sono stati ammessi numerosi ex cantanti di Amici. Fra loro – come riporta TvBlog – ci saranno: Deborah Iurato; Manuel Aspidi; Moreno e il trio Le Deva composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor, Roberta Pompa.

Finale conquistata anche per la già citata Pamela Prati, per l’ex tronista Francesco Monte (che ci riprova per il secondo anno consecutivo), per Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti; per Roy Paci; per Stefano D’Orazio del gruppo musicale Vernice (omonimo del più celebre batterista dei Pooh scomparso nel 2020) e per gli Eiffel 65. Nientemeno.

San Marino, il rappresentante dell’Eurovision sarà scelto il prossimo 25 febbraio

La serata evento Una Voce Per San Marino si terrà il prossimo 25 febbraio al teatro Nuovo di Dogana e sarà condotta da Jonathan Kashanian. Ovviamente possiamo seguirla anche noi tramite il canale 831 del digitale terreste che è sintonizzato su San Marito RTV.