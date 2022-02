Mancano due giorni al programma Una Voce Per San Marino, uno show evento che sarà trasmesso dalla rete principale del micro-stato per eleggere il delegato che li rappresenterà all’Eurovision Song Contest. In gara, come già sappiamo, numerosi big della musica italiana. Da Ivana Spagna ad Achille Lauro, fino a Valerio Scanu. Spazio anche per il rapper Blid di X Factor, per Francesco Monte, Matteo Faustini, il batterista Tony Cicco in collaborazione con Deshedus ed Alberto Fortis.

Secondo il sito di scommesse Stanleybet il più quotato a rappresentare San Marino sarebbe Achille Lauro, seguito da Blind e da Valerio Scanu. Seguono Tony Cicco con i Deshedus, Alberto Fortis, Cristina Ramos, Alessandro Coli con Burak Yater, Matteo Faustini, Francesco Monte ed Ivana Spagna.

San Marino, Jonathan Kashanian conduttore dell’evento musicale

A condurre l’evento sarà Jonathan Kashanian che, intervistato da TvBlog, ha dichiarato:

“Amadeus è l’uomo del momento. Mi è piaciuta la sua versione multitasking al Festival, Amadeus che guida la macchina coi Måneskin, Amadeus che canta, Amadeus che fa le flessioni con Rkomi… . So che non esiste il paragone, per carità… io mi proporrò come conduttore istituzionale di una serata, poi se ci sarà modo farò volentieri qualche amadeusata che è nelle mie corde. Qualcuno mi ha consigliato di indossare le sue giacche”.

E ancora:

“Una serata tv per eleggere il cantante che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest. Prima di quest’anno non esisteva, mi hanno chiamato due mesi fa circa e io ho accettato con piacere prima di sapere che in gara ci sarebbero stati big della musica italiana. Non ne sapevo niente fino alla conferenza stampa di qualche giorno fa in cui sono stati annunciati“.

A scegliere chi vincerà sarà una giuria di qualità, nessun televoto.